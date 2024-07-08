Луганская «Заря» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

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Соперником луганской команды будет клуб «Зриньски» из Боснии и Герцеговины.

Начало товарищеского матча запланировано на 8 июля в 19:00 по Киеву.

Заря – Зриньски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция