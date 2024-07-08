Украина. Премьер лига08 июля 2024, 16:52 | Обновлено 08 июля 2024, 16:58
97
0
Заря – Зриньски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
08 июля 2024, 16:52 | Обновлено 08 июля 2024, 16:58
97
0
Луганская «Заря» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником луганской команды будет клуб «Зриньски» из Боснии и Герцеговины.
Начало товарищеского матча запланировано на 8 июля в 19:00 по Киеву.
Заря – Зриньски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 июля 2024, 00:20 0
Лулу Сан переиграла Эмму и встретится с Векич, Эмма Наварро одолела Коко и сыграет с Паолини
Другие виды | 07 июля 2024, 21:11 3
Именитая бывшая спортсменка поздравила Ярославу с достижением, установленным в Париже
Футбол | 08.07.2024, 10:36
Футбол | 08.07.2024, 16:49
Футбол | 08.07.2024, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2024, 17:16 34
08.07.2024, 08:54 6
06.07.2024, 17:13 2
08.07.2024, 11:31 19
07.07.2024, 13:32 15
07.07.2024, 07:01 4
07.07.2024, 12:04 2
06.07.2024, 22:22