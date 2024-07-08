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Заря
08.07.2024 19:00 - : -
Зриньски
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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 16:52 | Обновлено 08 июля 2024, 16:58
97
0

Заря – Зриньски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

08 июля 2024, 16:52 | Обновлено 08 июля 2024, 16:58
97
0
Заря – Зриньски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Луганская «Заря» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником луганской команды будет клуб «Зриньски» из Боснии и Герцеговины.

Начало товарищеского матча запланировано на 8 июля в 19:00 по Киеву.

Заря – Зриньски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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