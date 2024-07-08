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Уимблдон
08 июля 2024, 19:24 | Обновлено 08 июля 2024, 19:25
349
1

Уимблдон. Ястремская стартовала с поражения в миксте

Украинка вместе с Максом Перселлом покидают турнир

08 июля 2024, 19:24 | Обновлено 08 июля 2024, 19:25
349
1
Уимблдон. Ястремская стартовала с поражения в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула микст Уимблдона-2024 уже в первом раунде.

Украинка, которая выступала в паре с австралийцем Максом Перселлом, потерпела поражение в двух сетах от японо-американского дуэта Эна Сибахара/Натаниэль Леммонс. Матч продолжался всего 53 минуты.

Уимблдон-2024. Микст. 1-й раунд

Даяна Ястремская/Макс Пёрселл (Украина/Австралия) – Эна Сибахара/Натаниэль Леммонс (Япония/США) – 1:6, 2:6

Напомним, в одиночном разряде Уимблдона-2024 Ястремская вылетела в 1/16 финала от Донны Векич.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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