Уимблдон. Ястремская стартовала с поражения в миксте
Украинка вместе с Максом Перселлом покидают турнир
Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула микст Уимблдона-2024 уже в первом раунде.
Украинка, которая выступала в паре с австралийцем Максом Перселлом, потерпела поражение в двух сетах от японо-американского дуэта Эна Сибахара/Натаниэль Леммонс. Матч продолжался всего 53 минуты.
Уимблдон-2024. Микст. 1-й раунд
Даяна Ястремская/Макс Пёрселл (Украина/Австралия) – Эна Сибахара/Натаниэль Леммонс (Япония/США) – 1:6, 2:6
Напомним, в одиночном разряде Уимблдона-2024 Ястремская вылетела в 1/16 финала от Донны Векич.
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