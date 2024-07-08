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  4. Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Сборная УКРАИНЫ
08 июля 2024, 11:31 |
8280
5

Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что рассматривается кандидатура Андреа Мальдера

08 июля 2024, 11:31 |
8280
5
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
УАФ. Андреа Мальдера

Сборная Украины по футболу завершила выступления на Евро-2024 на стадии группового этапа. Украинская команда заняла последнее место в группе Е с четырьмя очками.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, итальянский специалист Андреа Мальдера может вернуться к работе в сборной Украины и заменить нынешнего наставника Сергея Реброва. Отмечается, что Ребровым в свою очередь интересуются клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии, которые предлагают ему большие деньги, чем он получает на посту наставника сборной Украины.

Ранее сообщалось, что перед тем, как Украинскую ассоциацию футбола возглавил Андрей Шевченко, должность президента УАФ предлагали Сергею Реброву.

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Андреа Мальдера Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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OLDTROLL
Ви там нормальні? На чолі збірної ставитии чувака, який навіть жодну команду в якості головного не тренував! Ну тут адміни видно на сонці перегрілися у погоні за "сенсаціями"!)
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+4
DK1961
Лохметовская ИПСО руками бурбасятины в разгаре. Как посмел Ребров после провала от румын ослушаться ХОЗЯИНА и сделать ставку на стартовый состав сборной из киевлян в матчах со словаками и бельгийцами?!!! А где возможность пиара в сборной для ржавой плесени с целью поднятия их трансфертной стоимости?!!! Убрать Реброва немедленно, а то ХОЗЯИН не сможет впарить никакущих мудаковых, матвиенок, регбистов и им подобных очередному Челси!!!
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-2
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inflicted
Непоганий варіант. Мальдера - фрік по аналізу і тактиці
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-3
turist86
Шева вижене дружбана? А "неустойку" готовий платити?
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-5
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