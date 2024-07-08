Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024

Сборная Украины по футболу завершила выступления на Евро-2024 на стадии группового этапа. Украинская команда заняла последнее место в группе Е с четырьмя очками.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, итальянский специалист Андреа Мальдера может вернуться к работе в сборной Украины и заменить нынешнего наставника Сергея Реброва. Отмечается, что Ребровым в свою очередь интересуются клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии, которые предлагают ему большие деньги, чем он получает на посту наставника сборной Украины.

Ранее сообщалось, что перед тем, как Украинскую ассоциацию футбола возглавил Андрей Шевченко, должность президента УАФ предлагали Сергею Реброву.