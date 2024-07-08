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  4. Не Шевченко. Стало известно, кому первому предлагали стать президентом УАФ
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 09:30 |
1098
1

Не Шевченко. Стало известно, кому первому предлагали стать президентом УАФ

Сергей Ребров отклонил предложение, потому что хочет быть тренером

08 июля 2024, 09:30 |
1098
1
Не Шевченко. Стало известно, кому первому предлагали стать президентом УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Перед тем, как Украинскую ассоциацию футбола возглавил Андрей Шевченко, должность президента УАФ предлагали Сергею Реброву. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, первым кандидатом на роль преемника Андрея Павелко был именно Сергей Ребров, но нынешний главный тренер национальной сборной Украины отклонил предложение. Он принял такое решение, потому что считает себя тренером, а не политиком или функционером.

Напомним, бывший президент УАФ Андрей Павелко возглавлял ассоциацию с 2015 по 2024 год. 16 июня 2023 года он был арестован, но в конце февраля 2024 года его освободили из-под стражи.

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Сергей Ребров Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Игорь Бурбас Андрей Павелко
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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RUX
Все як на болотах, призначають кумів, сватів. єрамак уже окупував все. А Cергійко покине пост коли сам захоче. Каже що він "тренер"
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