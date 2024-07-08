Не Шевченко. Стало известно, кому первому предлагали стать президентом УАФ

Перед тем, как Украинскую ассоциацию футбола возглавил Андрей Шевченко, должность президента УАФ предлагали Сергею Реброву. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, первым кандидатом на роль преемника Андрея Павелко был именно Сергей Ребров, но нынешний главный тренер национальной сборной Украины отклонил предложение. Он принял такое решение, потому что считает себя тренером, а не политиком или функционером.

Напомним, бывший президент УАФ Андрей Павелко возглавлял ассоциацию с 2015 по 2024 год. 16 июня 2023 года он был арестован, но в конце февраля 2024 года его освободили из-под стражи.