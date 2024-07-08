Разбирают вице-чемпиона. Боруссия Д подписала еще одного лидера Штутгарта

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила, что активировала клаусулу в контракте защитника «Штутгарта» и сборной Германии Вальдемара Антона.

Переход обойдется клубу в 22,5 миллиона евро. 27-летний Антон в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах.

Контракт подписан на 4 года.

Это будет второй игрок, которого дортмундский клуб приобретет у вице-чемпиона Германии. Ранее «Боруссия» активировала клаусулу в контракте ведущего форварда Серу Гирасси.

«Штутгарт» уже потерял основного защитника Хироки Ито, который перешел в Баварию.