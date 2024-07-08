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  4. Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Испания
08 июля 2024, 15:57 |
797
1

Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется

Андрей хочет получить гарантии игровой практики

08 июля 2024, 15:57 |
797
1
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного издания As, переговоры о продлении контракта Лунина и «Реала» продолжаются, этим вопросом занимается агент Андрея – Жорже Мендеш. Однако Лунин готов продлить контракт если получит гарантии игровой практики, а «Реал» видит в нем исключительно замену бельгийцу Тибо Куртуа. Мендеш в свою очередь, если Лунин решит покинуть «Реал», предложит «сливочным» услуги вратаря «Порту» Диогу Кошты.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Жорже Мендеш продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу Порту Диогу Кошта
Дмитро Олійник Источник: AS
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
З такою грою, як за збірну, не знаю... в минулому сезоні з 31 матча, топовий рівень був показаний у грі з Лейпцигом... І все... Сухі матчі чемпіонату змінювалися всеронами по  2-4 голи за гру. Так, не у всіх пропущених винен Андрій, але воротар повинен виручати... 
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