Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного издания As, переговоры о продлении контракта Лунина и «Реала» продолжаются, этим вопросом занимается агент Андрея – Жорже Мендеш. Однако Лунин готов продлить контракт если получит гарантии игровой практики, а «Реал» видит в нем исключительно замену бельгийцу Тибо Куртуа. Мендеш в свою очередь, если Лунин решит покинуть «Реал», предложит «сливочным» услуги вратаря «Порту» Диогу Кошты.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».