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Уимблдон
08 июля 2024, 22:22 | Обновлено 08 июля 2024, 22:37
1808
0

Свитолина идет дальше. Известны все участницы 1/4 финала Уимблдона

В понедельник состоялись матчи четвертого раунда в верхней части турнирной сетки

08 июля 2024, 22:22 | Обновлено 08 июля 2024, 22:37
1808
0
Свитолина идет дальше. Известны все участницы 1/4 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части женской сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина легко разобралась с китаянкой Ван Синьюй и далее сыграет против четвртой сеяной Елена Рыбакиной из Казахстана, с матча против которой снялась Анна Калинская.

Алена Остапенко продолжила легко побеждать оппоненток, на этот раз она справилась с Юлией Путинцевой из Казахстана. Далее латвийка сыграет против чешки Барборы Крейчиковой.

Уимблдон-2024. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Алена Остапенко [13] – Юлия Путинцева – 6:2. 6:3
Барбора Крейчикова [31] – Даниэль Коллинс [11] – 7:5, 6:3

Елена Рыбакина [4] – Анна Калинская [17] – 6:3, 3:0 (отказ)
Элина Свитолина [21] – Ван Синьюй – 6:2, 6:1

Уимблдон-2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Алена Остапенко [13] – Барбора Крейчикова [31]
Елена Рыбакина [4] – Элина Свитолина [21]

Нижняя часть сетки

Лулу Сан [Q] – Донна Векич
Жасмин Паолини [7] – Эмма Наварро [19]

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Элина Свитолина Донна Векич Юлия Путинцева Ван Синьюй Анна Калинская Барбора Крейчикова Елена Рыбакина Даниэль Коллинс Эмма Наварро Алена Остапенко Жасмин Паолини Лулу Сан (Радовчич) Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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