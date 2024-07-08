Свитолина идет дальше. Известны все участницы 1/4 финала Уимблдона
В понедельник состоялись матчи четвертого раунда в верхней части турнирной сетки
8 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части женской сетки.
Украинская теннисистка Элина Свитолина легко разобралась с китаянкой Ван Синьюй и далее сыграет против четвртой сеяной Елена Рыбакиной из Казахстана, с матча против которой снялась Анна Калинская.
Алена Остапенко продолжила легко побеждать оппоненток, на этот раз она справилась с Юлией Путинцевой из Казахстана. Далее латвийка сыграет против чешки Барборы Крейчиковой.
Уимблдон-2024. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Алена Остапенко [13] – Юлия Путинцева – 6:2. 6:3
Барбора Крейчикова [31] – Даниэль Коллинс [11] – 7:5, 6:3
Елена Рыбакина [4] – Анна Калинская [17] – 6:3, 3:0 (отказ)
Элина Свитолина [21] – Ван Синьюй – 6:2, 6:1
Уимблдон-2024. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Алена Остапенко [13] – Барбора Крейчикова [31]
Елена Рыбакина [4] – Элина Свитолина [21]
Нижняя часть сетки
Лулу Сан [Q] – Донна Векич
Жасмин Паолини [7] – Эмма Наварро [19]
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