Свитолина идет дальше. Известны все участницы 1/4 финала Уимблдона

8 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части женской сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина легко разобралась с китаянкой Ван Синьюй и далее сыграет против четвртой сеяной Елена Рыбакиной из Казахстана, с матча против которой снялась Анна Калинская.

Алена Остапенко продолжила легко побеждать оппоненток, на этот раз она справилась с Юлией Путинцевой из Казахстана. Далее латвийка сыграет против чешки Барборы Крейчиковой.

Уимблдон-2024. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Алена Остапенко [13] – Юлия Путинцева – 6:2. 6:3

Барбора Крейчикова [31] – Даниэль Коллинс [11] – 7:5, 6:3

Елена Рыбакина [4] – Анна Калинская [17] – 6:3, 3:0 (отказ)

Элина Свитолина [21] – Ван Синьюй – 6:2, 6:1

Уимблдон-2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Алена Остапенко [13] – Барбора Крейчикова [31]

Елена Рыбакина [4] – Элина Свитолина [21]

Нижняя часть сетки

Лулу Сан [Q] – Донна Векич

Жасмин Паолини [7] – Эмма Наварро [19]