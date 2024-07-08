Один из лидеров Баварии перенес операцию
Лерой Сане может пропустить часть предсезонки
Вингер «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане перенес малоинвазивную операцию на паху. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Проблема с пахом начала беспокоить Сане еще в конце прошлого клубного сезона. Во время Евро-2024 боль у 28-летнего вингера усилилась.
В сообщении «Баварии» говорится о том, что Сане вернется к тренировкам в конце июля вместе с остальными игроками команды, которые участвовали в чемпионате Европы.
На Евро-2024 Сане принял участие во всех пяти матчах сборной Германии (но только в двух матчах плей-офф выходил в основе), результативными действиями не отличался.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В следующем раунде Элина сразится с главной фавориткой турнира
Днепровский клуб прекратит свое существование