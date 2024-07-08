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Германия
08 июля 2024, 22:30 |
570
0

Один из лидеров Баварии перенес операцию

Лерой Сане может пропустить часть предсезонки

08 июля 2024, 22:30 |
570
0
Один из лидеров Баварии перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Вингер «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане перенес малоинвазивную операцию на паху. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Проблема с пахом начала беспокоить Сане еще в конце прошлого клубного сезона. Во время Евро-2024 боль у 28-летнего вингера усилилась.

В сообщении «Баварии» говорится о том, что Сане вернется к тренировкам в конце июля вместе с остальными игроками команды, которые участвовали в чемпионате Европы.

На Евро-2024 Сане принял участие во всех пяти матчах сборной Германии (но только в двух матчах плей-офф выходил в основе), результативными действиями не отличался.

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Лерой Сане Бавария травма травма паха операция
Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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