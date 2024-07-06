Рецидив травмы. Звезда Баварии может пропустить предсезонку
Лерой Сане был заменен в перерыве матча с Испанией
Вчера вингер «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане получил травму в первом тайме матча четвертьфинала Евро-2024 против Испании (поражение 1:2 в овертайме). Он был заменен на Флориана Вирца в перерыве.
По информации немецких СМИ, у Сане рецидив травмы лобковой кости. С высокой долей вероятности, 28-летний вингер пропустит как минимум часть предсезонной подготовки «Баварии».
На Евро-2024 Сане принял участие во всех пяти матчах сборной Германии (но только в двух матчах плей-офф выходил в основе), результативными действиями не отличался.
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