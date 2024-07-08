Дешам рассказал, сыграет ли Мбаппе против Испании

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, сыграет ли Килиан Мбаппе в полуфинале Евро-2024 против Испании (9 июля, 22:00):

«Он сыграл 110 минут против Португалии. В овертайме нет необходимости оставлять игрока на поле с неприятными ощущениями, даже если это Мбаппе.

Мы сконцентрируемся на его восстановлении и других игроков. Мы сделаем все, что будет в наших силах. После окончания клубного сезона и с переломом носа, все могло закончиться для него. Ему нужно это понять.

Я уверен, что он завтра сделает все возможное, чтобы быть на топ-уровне. Это новый вызов – играть в маске, которая ограничивает зрение. На сегодняшний день гематома хорошо рассосалась, а нос с каждым днем ​​становится все крепче».