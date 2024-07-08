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Чемпионат Европы
08 июля 2024, 22:15 |
796
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Дешам рассказал, сыграет ли Мбаппе против Испании

Тренер сборной Франции – о состоянии лидера команды

08 июля 2024, 22:15 |
796
0
Дешам рассказал, сыграет ли Мбаппе против Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, сыграет ли Килиан Мбаппе в полуфинале Евро-2024 против Испании (9 июля, 22:00):

«Он сыграл 110 минут против Португалии. В овертайме нет необходимости оставлять игрока на поле с неприятными ощущениями, даже если это Мбаппе.

Мы сконцентрируемся на его восстановлении и других игроков. Мы сделаем все, что будет в наших силах. После окончания клубного сезона и с переломом носа, все могло закончиться для него. Ему нужно это понять.

Я уверен, что он завтра сделает все возможное, чтобы быть на топ-уровне. Это новый вызов – играть в маске, которая ограничивает зрение. На сегодняшний день гематома хорошо рассосалась, а нос с каждым днем ​​становится все крепче».

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Дидье Дешам Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу Евро-2024 травма Испания - Франция
Олег Дидух Источник: Le Figaro
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