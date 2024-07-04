Под угрозой пожизненного бана. Игрок Вест Хэма может вернуться в Бразилию

Бразильский «Фламенго» ведет переговоры о подписании атакующего полузащитника лондонского «Вест Хэма» Лукаса Пакета, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство южноамериканского клуба уже прилетело в Англию, чтобы провести переговоры с «молотобойцами».

Отмечается, что «Фламенго» пытается оформить аренду игрока, но более вероятным является полноценный трансфер.

В сезоне 2023/24 Лукас Пакета провел 43 матча во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бразилии в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лукасу Пакета грозит пожизненная дисквалификация из-за игры «на контору».