Под угрозой пожизненного бана. Игрок Вест Хэма может вернуться в Бразилию
«Фламенго» ведет переговоры по аренде Лукаса Пакета
Бразильский «Фламенго» ведет переговоры о подписании атакующего полузащитника лондонского «Вест Хэма» Лукаса Пакета, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство южноамериканского клуба уже прилетело в Англию, чтобы провести переговоры с «молотобойцами».
Отмечается, что «Фламенго» пытается оформить аренду игрока, но более вероятным является полноценный трансфер.
В сезоне 2023/24 Лукас Пакета провел 43 матча во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бразилии в 65 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лукасу Пакета грозит пожизненная дисквалификация из-за игры «на контору».
🚨🇧🇷 Flamengo board delegation, in England to held face to face talks with West Ham about Lucas Paquetá.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2024
Flamengo are trying for loan move but expected to be difficult, permanent transfer more likely; clubs in contact.
Negotiations to follow with player's camp also informed. pic.twitter.com/IvrkQsz0B3
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