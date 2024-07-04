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  4. Под угрозой пожизненного бана. Игрок Вест Хэма может вернуться в Бразилию
Англия
04 июля 2024, 14:28 |
576
0

Под угрозой пожизненного бана. Игрок Вест Хэма может вернуться в Бразилию

«Фламенго» ведет переговоры по аренде Лукаса Пакета

04 июля 2024, 14:28 |
576
0
Под угрозой пожизненного бана. Игрок Вест Хэма может вернуться в Бразилию
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

Бразильский «Фламенго» ведет переговоры о подписании атакующего полузащитника лондонского «Вест Хэма» Лукаса Пакета, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство южноамериканского клуба уже прилетело в Англию, чтобы провести переговоры с «молотобойцами».

Отмечается, что «Фламенго» пытается оформить аренду игрока, но более вероятным является полноценный трансфер.

В сезоне 2023/24 Лукас Пакета провел 43 матча во всех турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бразилии в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лукасу Пакета грозит пожизненная дисквалификация из-за игры «на контору».

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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