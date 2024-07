Дон Фабио в деле. Восьмой номер рейтинга АТР вылетел из Уимблдона-2024

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) завершил выступления на Уимблдоне-2024.

Во 2-м раунде норвежец в четырех сетах проиграл известному в прошлом теннисистку Фабио Фоньини (Италия, ATP 94) за 3 часа и 22 минуты.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Фабио Фоньини (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) [8] – 6:4, 7:5, 6:7 (1:7), 6:3

Это была четвертая встреча соперников. Фоньини впервые выиграл очный поединок.

Рууд ни разу в карьере не проходил дальше второго раунда на Уимблдонском турнире.

В 1/16 финала Уимблдона Дон Фабио сыграет либо против Лоренцо Сонего, либо против Роберто Баутисты Агута.

Forza, Fabio 🇮🇹



The ever-entertaining @fabiofogna is into the third round after defeating Ruud, 6-4, 7-5, 6-7(1), 6-3 🍿#Wimbledon pic.twitter.com/1h9v5VlNm6