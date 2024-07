Новый одноклубник для Миколенко. Эвертон подписал форварда Марселя

«Эвертон» официально сообщил о подписании форварда/атакующего полузащитника «Марселя» Илиана Ндиайе. Контракт с 24-летним игроком сборной Сенегала рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Ндиайе обошелся «Ирискам» в 18,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету игрока 4 гола и 5 ассистов в 46 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

Ндиайе уже знаком с английским футболом: свой профессиональный путь он начинал в «Шеффилд Юнайтед», за который выступал в 2019 – 2023 годах.

Ранее «Эвертон» продал в «Аталанту» Бена Годфри.

We have signed versatile forward Iliman Ndiaye from Olympique Marseille for an undisclosed fee on a five-year deal.



Welcome to Everton, @iliman_ndiaye! 💙