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Англия
03 июля 2024, 14:45 | Обновлено 03 июля 2024, 14:51
652
0

Новый одноклубник для Миколенко. Эвертон подписал форварда Марселя

Илиман Ндиайе возвращается в Англию

03 июля 2024, 14:45 | Обновлено 03 июля 2024, 14:51
652
0
Новый одноклубник для Миколенко. Эвертон подписал форварда Марселя
ФК Эвертон. Илиман Ндиайе

«Эвертон» официально сообщил о подписании форварда/атакующего полузащитника «Марселя» Илиана Ндиайе. Контракт с 24-летним игроком сборной Сенегала рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Ндиайе обошелся «Ирискам» в 18,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на счету игрока 4 гола и 5 ассистов в 46 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

Ндиайе уже знаком с английским футболом: свой профессиональный путь он начинал в «Шеффилд Юнайтед», за который выступал в 2019 – 2023 годах.

Ранее «Эвертон» продал в «Аталанту» Бена Годфри.

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Эвертон Марсель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: ФК Эвертон
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