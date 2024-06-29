ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала одноклубника Миколенко
Бен Годфри покидает «Эвертон»
«Аталанта» официально сообщила о подписании защитника «Эвертона» Бена Годфри. Сроки действия контракта не разглашаются.
По информации СМИ, сумма трансфера 26-летнего футболиста составила 9 миллионов евро.
На счету защитника 16 матчей за «Эвертон» в сезоне 2023/2024. Контракт Годфри с английским клубом истекал летом 2025 года.
Это уже второй трансфер «Аталанты» в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее победители Лиги Европы выкупили у «Милана» Шарля Де Кетеларе, который провел сезон 2023/2024 в Бергамо на правах аренды.
Benvenuto a Bergamo, @BenG0dfrey! 👋⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 28, 2024
Welcome to Bergamo, Benjamin #Godfrey! 👋⚫️🔵#GoAtalantaGo pic.twitter.com/NOh7nVmirK
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