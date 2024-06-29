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Италия
29 июня 2024, 09:08 |
659
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала одноклубника Миколенко

Бен Годфри покидает «Эвертон»

29 июня 2024, 09:08 |
659
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала одноклубника Миколенко
x.com/BenG0dfrey

«Аталанта» официально сообщила о подписании защитника «Эвертона» Бена Годфри. Сроки действия контракта не разглашаются.

По информации СМИ, сумма трансфера 26-летнего футболиста составила 9 миллионов евро.

На счету защитника 16 матчей за «Эвертон» в сезоне 2023/2024. Контракт Годфри с английским клубом истекал летом 2025 года.

Это уже второй трансфер «Аталанты» в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее победители Лиги Европы выкупили у «Милана» Шарля Де Кетеларе, который провел сезон 2023/2024 в Бергамо на правах аренды.

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Аталанта Бен Годфри Эвертон трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Аталанта Бергамо
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