ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала одноклубника Миколенко

«Аталанта» официально сообщила о подписании защитника «Эвертона» Бена Годфри. Сроки действия контракта не разглашаются.

По информации СМИ, сумма трансфера 26-летнего футболиста составила 9 миллионов евро.

На счету защитника 16 матчей за «Эвертон» в сезоне 2023/2024. Контракт Годфри с английским клубом истекал летом 2025 года.

Это уже второй трансфер «Аталанты» в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее победители Лиги Европы выкупили у «Милана» Шарля Де Кетеларе, который провел сезон 2023/2024 в Бергамо на правах аренды.