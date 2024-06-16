ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта выкупила хавбека сборной Бельгии

Итальянская «Аталанта» официально сообщила о выкупе у «Милана» атакующего полузащитника сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе. Детали сделки не разглашаются.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Сезон 2023/2024 Де Кетеларе провел в аренде в «Аталанте», за которую «Богиня» отдала еще 3 миллиона евро.

Два года назад «Милану» 23-летний бельгиец обошелся в 36,5 миллиона евро.

В сезоне 2023/2024 на счету Де Кетеларе 14 голов и 11 ассистов в 50 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.