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Италия
16 июня 2024, 08:52 |
344
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта выкупила хавбека сборной Бельгии

«Милан» получил за Шарля Де Кетеларе 22 миллиона евро

16 июня 2024, 08:52 |
344
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта выкупила хавбека сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль Де Кетеларе

Итальянская «Аталанта» официально сообщила о выкупе у «Милана» атакующего полузащитника сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе. Детали сделки не разглашаются.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 22 миллиона евро. Сезон 2023/2024 Де Кетеларе провел в аренде в «Аталанте», за которую «Богиня» отдала еще 3 миллиона евро.

Два года назад «Милану» 23-летний бельгиец обошелся в 36,5 миллиона евро.

В сезоне 2023/2024 на счету Де Кетеларе 14 голов и 11 ассистов в 50 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

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Олег Дидух Источник: ФК Аталанта Бергамо
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