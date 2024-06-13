Аталанта выкупит у Милана хавбека сборной Бельгии

«Аталанта» договорилась с «Миланом» по поводу выкупа атакующего полузащитника сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, сумма трансфера 23-летнего игрока составит 22 миллиона евро. Нынешний сезон Де Кетеларе провел в «Аталанте» на правах аренды, за которую бергамаски заплатили 3 миллиона.

Два года назад «Милану» Де Кетеларе обошелся в 36,5 миллиона евро.

В сезоне 2023/2024 на счету Де Кетеларе 14 голов и 11 ассистов в 50 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.