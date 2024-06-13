Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта выкупит у Милана хавбека сборной Бельгии
Италия
13 июня 2024, 17:49 |
281
0

Аталанта выкупит у Милана хавбека сборной Бельгии

«Россонери» получат за Шарля Де Кетеларе 22 миллиона евро

13 июня 2024, 17:49 |
281
0
Аталанта выкупит у Милана хавбека сборной Бельгии
ФК Аталанта. Шарль Де Кетеларе

«Аталанта» договорилась с «Миланом» по поводу выкупа атакующего полузащитника сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, сумма трансфера 23-летнего игрока составит 22 миллиона евро. Нынешний сезон Де Кетеларе провел в «Аталанте» на правах аренды, за которую бергамаски заплатили 3 миллиона.

Два года назад «Милану» Де Кетеларе обошелся в 36,5 миллиона евро.

В сезоне 2023/2024 на счету Де Кетеларе 14 голов и 11 ассистов в 50 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

По теме:
Конкурент Зинченко по Арсеналу может вернуться в Серию А
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм отдал 23 миллиона за 18-летнего бразильца
Шарль де Кетеларе Аталанта Милан трансферы трансферы Серии A аренда игрока Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбику дали интересное прозвище в Италии
Футбол | 13 июня 2024, 11:49 5
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии

Чуть ли не все гранды Серии А хотят подписать украинца

Георгий СУДАКОВ: «Зинченко говорит, что нужно выйти в полуфинал Евро»
Футбол | 13 июня 2024, 14:05 20
Георгий СУДАКОВ: «Зинченко говорит, что нужно выйти в полуфинал Евро»
Георгий СУДАКОВ: «Зинченко говорит, что нужно выйти в полуфинал Евро»

Оптимистичная оценка одного из лидеров команды

СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
Бокс | 12.06.2024, 18:11
СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
Футбол | 13.06.2024, 16:08
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
Футбол | 12.06.2024, 21:16
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
13.06.2024, 03:11 1
Другие виды
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
12.06.2024, 12:15 1
Бокс
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
12.06.2024, 15:55 7
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
12.06.2024, 06:47
Футбол
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
12.06.2024, 10:19 5
Футбол
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
12.06.2024, 07:23 11
Футбол
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
11.06.2024, 18:45 3
Футбол
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
11.06.2024, 21:30 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем