Аталанта выкупит у Милана хавбека сборной Бельгии
«Россонери» получат за Шарля Де Кетеларе 22 миллиона евро
«Аталанта» договорилась с «Миланом» по поводу выкупа атакующего полузащитника сборной Бельгии Шарля Де Кетеларе. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, сумма трансфера 23-летнего игрока составит 22 миллиона евро. Нынешний сезон Де Кетеларе провел в «Аталанте» на правах аренды, за которую бергамаски заплатили 3 миллиона.
Два года назад «Милану» Де Кетеларе обошелся в 36,5 миллиона евро.
В сезоне 2023/2024 на счету Де Кетеларе 14 голов и 11 ассистов в 50 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
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