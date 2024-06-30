ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер Дугласа Луиса. Астон Вилла и Ювентус совершили обмен
Контракт игрока с туринским клубом подписан на 5 сезонов, до июня 2029 года
Бразильский хавбек Дуглас Луис официально перешел из английской «Астон Виллы» в итальянский «Ювентус».
Контракт игрока с туринским клубом подписан на 5 сезонов, до июня 2029 года.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 26-летнего полузащитника стал частью большого обмена футболистами.
Взамен «Астон Вилла» получит Энцо Барренечеа, Сэмьюэла Илинга-Джуниора и дополнительно 28 млн евро.
В завершившемся сезоне АПЛ Дуглас Луис провел 35 матчей и забил 9 голов за «Астон Виллу».
Douglas Luiz is Ⓑ🅘Ⓐ🅝Ⓒ🅞Ⓝ🅔Ⓡ🅞 🤍🖤— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) June 30, 2024
🗣🤳 Hey Bianconeri! It's Douglas Luiz here with a special shoutout just for you! pic.twitter.com/vbbAkT3gcU— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) June 30, 2024
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