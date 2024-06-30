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Италия
30 июня 2024, 20:23 | Обновлено 30 июня 2024, 20:38
804
1

ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер Дугласа Луиса. Астон Вилла и Ювентус совершили обмен

Контракт игрока с туринским клубом подписан на 5 сезонов, до июня 2029 года

30 июня 2024, 20:23 | Обновлено 30 июня 2024, 20:38
804
1
ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер Дугласа Луиса. Астон Вилла и Ювентус совершили обмен
ФК Ювентус. Дуглас Луис

Бразильский хавбек Дуглас Луис официально перешел из английской «Астон Виллы» в итальянский «Ювентус».

Контракт игрока с туринским клубом подписан на 5 сезонов, до июня 2029 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 26-летнего полузащитника стал частью большого обмена футболистами.

Взамен «Астон Вилла» получит Энцо Барренечеа, Сэмьюэла Илинга-Джуниора и дополнительно 28 млн евро.

В завершившемся сезоне АПЛ Дуглас Луис провел 35 матчей и забил 9 голов за «Астон Виллу».

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Дуглас Луис Ювентус Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Сэмьюэл Илинг-Джуниор Фабрицио Романо
Николай Степанюк Источник: ФК Ювентус
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