ОФИЦИАЛЬНО. Трансфер Дугласа Луиса. Астон Вилла и Ювентус совершили обмен

Бразильский хавбек Дуглас Луис официально перешел из английской «Астон Виллы» в итальянский «Ювентус».

Контракт игрока с туринским клубом подписан на 5 сезонов, до июня 2029 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 26-летнего полузащитника стал частью большого обмена футболистами.

Взамен «Астон Вилла» получит Энцо Барренечеа, Сэмьюэла Илинга-Джуниора и дополнительно 28 млн евро.

В завершившемся сезоне АПЛ Дуглас Луис провел 35 матчей и забил 9 голов за «Астон Виллу».

🗣🤳 Hey Bianconeri! It's Douglas Luiz here with a special shoutout just for you! pic.twitter.com/vbbAkT3gcU