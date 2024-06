Дуглас Луис перейдет в итальянский гранд как часть большого обмена

Бразильский хавбек Дуглас Луис вскоре перейдет из английской «Астон Виллы» в итальянский «Ювентус».

Этот трансфер 26-летнего полузащитника станет частью большого обмена футболистами.

Взамен «Астон Вилла» получит Уэстона Маккенни, Сэмьюэла Илинга-Джуниора и дополнительно около 15–18 млн евро.

Сделка близка к завершению, осталось сделать один шаг, информирует инсайдер Николо Скира.

В завершившемся сезоне Дуглас Луис провел 35 матчей и забил 9 голов за «Астон Виллу».

