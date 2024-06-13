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Италия
13 июня 2024, 00:23 | Обновлено 13 июня 2024, 00:47
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Дуглас Луис перейдет в итальянский гранд как часть большого обмена

Астон Вилла получит Уэстона Маккенни, Сэмьюэла Илинга-Джуниора и €15–18 млн

13 июня 2024, 00:23 | Обновлено 13 июня 2024, 00:47
121
0
Дуглас Луис перейдет в итальянский гранд как часть большого обмена
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

Бразильский хавбек Дуглас Луис вскоре перейдет из английской «Астон Виллы» в итальянский «Ювентус».

Этот трансфер 26-летнего полузащитника станет частью большого обмена футболистами.

Взамен «Астон Вилла» получит Уэстона Маккенни, Сэмьюэла Илинга-Джуниора и дополнительно около 15–18 млн евро.

Сделка близка к завершению, осталось сделать один шаг, информирует инсайдер Николо Скира.

В завершившемся сезоне Дуглас Луис провел 35 матчей и забил 9 голов за «Астон Виллу».

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Дуглас Луис Ювентус Астон Вилла трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Николо Скира Уэстон Маккенни
Николай Степанюк Источник: Николо Скира
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