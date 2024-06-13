Дуглас Луис перейдет в итальянский гранд как часть большого обмена
Астон Вилла получит Уэстона Маккенни, Сэмьюэла Илинга-Джуниора и €15–18 млн
Бразильский хавбек Дуглас Луис вскоре перейдет из английской «Астон Виллы» в итальянский «Ювентус».
Этот трансфер 26-летнего полузащитника станет частью большого обмена футболистами.
Взамен «Астон Вилла» получит Уэстона Маккенни, Сэмьюэла Илинга-Джуниора и дополнительно около 15–18 млн евро.
Сделка близка к завершению, осталось сделать один шаг, информирует инсайдер Николо Скира.
В завершившемся сезоне Дуглас Луис провел 35 матчей и забил 9 голов за «Астон Виллу».
#DouglasLuiz is one step away to #Juventus from #AstonVilla. In the deal will be included Weston #McKennie and Samuel #IlingJr on a permanent deal + a compensation fee around €15-18M. #transfers #AVFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 11, 2024
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