Назван лучший игрок матча между Украиной и Бельгией по версии УЕФА

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).

Сложилась редчайшая ситуация. Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4).

Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

Лучшим игроком поединка по версии УЕФА назван бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне.

Евро-2024. Группа E

3-й тур, 26 июня

Украина – Бельгия – 0:0

De Bruyne leads the way again 🥇#EUROPOTM | @Vivo_GLOBAL pic.twitter.com/qDAyKn8eXg