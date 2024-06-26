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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 21:48 | Обновлено 26 июня 2024, 21:50
2529
1

Назван лучший игрок матча между Украиной и Бельгией по версии УЕФА

MVP поединка назван бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне

26 июня 2024, 21:48 | Обновлено 26 июня 2024, 21:50
2529
1
Назван лучший игрок матча между Украиной и Бельгией по версии УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сложилась редчайшая ситуация. Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4).

Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

Лучшим игроком поединка по версии УЕФА назван бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне.

Евро-2024. Группа E

3-й тур, 26 июня

Украина – Бельгия – 0:0

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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vitaha33
За що? Він був ніяким!!! Я б Сватка назвав
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Теннис
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