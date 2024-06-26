Назван лучший игрок матча между Украиной и Бельгией по версии УЕФА
MVP поединка назван бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне
26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).
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Сложилась редчайшая ситуация. Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4).
Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.
Лучшим игроком поединка по версии УЕФА назван бельгийский хавбек Кевин Де Брюйне.
Евро-2024. Группа E
3-й тур, 26 июня
Украина – Бельгия – 0:0
De Bruyne leads the way again 🥇#EUROPOTM | @Vivo_GLOBAL pic.twitter.com/qDAyKn8eXg— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024
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