Арсенал сделал запрос о трансфере звезды сборной Украины

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного журналиста Руди Галетти, лондонский «Арсенал» сделал трансферный запрос «Жироне» относительно возможного перехода Довбика. На украинца также претендуют ряд других топовых команд, среди которых есть «Наполи» и «Атлетико».

Довбик в сезоне 2023/24 провел за «Жирону» во всех турнирах 39 поединков, отметился 24 точными ударами и отдал десять результативных передач. По итогам сезона в Ла Лиге Артем получил награду «Пичичи», которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру испанского чемпионата.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет Артему Довбику относительно дальнейшей карьеры.

🚨👀 #Arsenal asked for info on Artem #Dovbyk, among the names on the list to strengthen the attack.



🗣️ #Napoli - which already approached his entourage - are also in the race for the 🇺🇦 ST, together with other MANY clubs - #Atleti included. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/FmzOejRcRk