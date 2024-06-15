Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал сделал запрос о трансфере звезды сборной Украины
Англия
15 июня 2024, 16:10 |
794
2

Арсенал сделал запрос о трансфере звезды сборной Украины

«Канониры» заинтересовались Артемом Довбиком

15 июня 2024, 16:10 |
794
2
Арсенал сделал запрос о трансфере звезды сборной Украины
«Каноніри» зацікавились Артемом Довбиком

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного журналиста Руди Галетти, лондонский «Арсенал» сделал трансферный запрос «Жироне» относительно возможного перехода Довбика. На украинца также претендуют ряд других топовых команд, среди которых есть «Наполи» и «Атлетико».

Довбик в сезоне 2023/24 провел за «Жирону» во всех турнирах 39 поединков, отметился 24 точными ударами и отдал десять результативных передач. По итогам сезона в Ла Лиге Артем получил награду «Пичичи», которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру испанского чемпионата.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет Артему Довбику относительно дальнейшей карьеры.

По теме:
Шевченко рассказал о минимальной задаче сборной Украины на Евро-2024
В Барсе довольны стартом работы нового тренера. Флик не требует трансферы
Умер бывший нападающий Арсенала и ряда клубов АПЛ
Руди Галетти Арсенал Лондон трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Артем Довбик Жирона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Генинсон предлагал в Колос бывшего вратаря Динамо и Днепра
Футбол | 15 июня 2024, 15:01 0
Генинсон предлагал в Колос бывшего вратаря Динамо и Днепра
Генинсон предлагал в Колос бывшего вратаря Динамо и Днепра

После недавнего ухода из Полесья опытный голкипер оказался на распутье

Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Футбол | 15 июня 2024, 14:17 1
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы

Sport.ua представляет третий по счету квартет участников ЧЕ в Германии

Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Бокс | 14.06.2024, 21:14
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бокс | 15.06.2024, 11:22
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 14.06.2024, 19:55
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Це супер варіант. Арсеналу як повітря потрібен нападник. Команда грає в атакуючий комбінаційний футбол, та має стиль та гравців, які здатні якісно обслуговувати нападника. Це саме те, що потрібно Довбику. Каноніри - мабуть найкращий для нього варіант.
Ответить
0
Gargantua
ну для Арсенала за форварда 40 млн не проблема
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
15.06.2024, 00:19
Футбол
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
14.06.2024, 09:45 3
Бокс
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
14.06.2024, 02:45 13
Футбол
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 2
Футбол
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
14.06.2024, 06:55
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.06.2024, 08:29 15
Футбол
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
14.06.2024, 21:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем