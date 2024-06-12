Маркевич дал совет Довбику относительно дальнейшей карьеры

Мирон Маркевич, который в свое время возглавлял легендарный «Днепр», высказал мнение относительно карьеры нападающего Артема Довбика.

Украинец провел отличный сезон в испанской «Жироне» и сейчас имеет предложения о переходе в другие клубы. Среди прочего, интерес к Довбику якобы имеется со стороны итальянского «Милана».

«Милан»? Мне кажется, Довбику из Испании не надо уезжать. Там он себя чувствует уверенно. Ясно, что ему надо уходить [из «Жироны»], если его берут, но из Испании уезжать не надо.

Я его когда-то взял в «Днепр», поверил в него, хотя он был совсем сырым. Сейчас я ему советую не уезжать из Испании. Если его хочет [мадридский] «Атлетико», то надо идти туда, это уже немного другой уровень», – заявил Маркевич в эфире ютуб-канала BurBuzz.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич продолжит работу в львовских «Карпатах».