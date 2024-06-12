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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2024, 11:10 | Обновлено 12 июня 2024, 11:18
1284
0

Маркевич дал совет Довбику относительно дальнейшей карьеры

Экс-тренер «Днепра» обратился к бывшему подопечному

12 июня 2024, 11:10 | Обновлено 12 июня 2024, 11:18
1284
0
Маркевич дал совет Довбику относительно дальнейшей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Мирон Маркевич, который в свое время возглавлял легендарный «Днепр», высказал мнение относительно карьеры нападающего Артема Довбика.

Украинец провел отличный сезон в испанской «Жироне» и сейчас имеет предложения о переходе в другие клубы. Среди прочего, интерес к Довбику якобы имеется со стороны итальянского «Милана».

«Милан»? Мне кажется, Довбику из Испании не надо уезжать. Там он себя чувствует уверенно. Ясно, что ему надо уходить [из «Жироны»], если его берут, но из Испании уезжать не надо.

Я его когда-то взял в «Днепр», поверил в него, хотя он был совсем сырым. Сейчас я ему советую не уезжать из Испании. Если его хочет [мадридский] «Атлетико», то надо идти туда, это уже немного другой уровень», – заявил Маркевич в эфире ютуб-канала BurBuzz.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич продолжит работу в львовских «Карпатах».

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Мирон Маркевич Артем Довбик
Юрій Остроумов Источник: YouTube
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