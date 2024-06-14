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  4. ФОТО. Самая богатая певица мира поздравила Свёнтек с победой на РГ-2024
Ролан Гаррос
14 июня 2024, 19:33 | Обновлено 14 июня 2024, 19:35
428
0

ФОТО. Самая богатая певица мира поздравила Свёнтек с победой на РГ-2024

Тейлор Свифт написала письмо с позравлением

14 июня 2024, 19:33 | Обновлено 14 июня 2024, 19:35
428
0
ФОТО. Самая богатая певица мира поздравила Свёнтек с победой на РГ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Самая богатая певица мира Тейлор Свифт поздравила первую ракетку мира Игу Свёнтек с победой на Открытом чемпионата Франции по теннису, отправив ей письмо.

«Я сейчас умру.
Да, я много раз плакала во время концерта. Да, это было невероятно. Ты потрясающая, Тейлор Свифт», – подписала фото с письмом Свёнтек.

Отметим, что Ига рассказала о том, что планирует побывать на концерте Тейлор Свифт еще во время турнира в Мадриде.

Отметим, что Свифт стала первой среди мировых исполнителей, добившихся статуса миллиардера исключительно благодаря написанию и исполнению песен.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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