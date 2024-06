ФОТО. Самая богатая певица мира поздравила Свёнтек с победой на РГ-2024

Самая богатая певица мира Тейлор Свифт поздравила первую ракетку мира Игу Свёнтек с победой на Открытом чемпионата Франции по теннису, отправив ей письмо.

«Я сейчас умру.

Да, я много раз плакала во время концерта. Да, это было невероятно. Ты потрясающая, Тейлор Свифт», – подписала фото с письмом Свёнтек.

Отметим, что Ига рассказала о том, что планирует побывать на концерте Тейлор Свифт еще во время турнира в Мадриде.

Отметим, что Свифт стала первой среди мировых исполнителей, добившихся статуса миллиардера исключительно благодаря написанию и исполнению песен.

I'm dead 🥺

Yes, I cried many times during the show.

Yes, it was incredible. You are amazing @taylorswift13 🫶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/JbpRWarbUw