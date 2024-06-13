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Англия
13 июня 2024, 22:21 | Обновлено 13 июня 2024, 22:22
262
0

ВИДЕО. Обнародованы худшие промахи сезона АПЛ. Холанд, Вернер и другие

Пресс-служба высшего дивизиона Англии собрала все ляпы кампании 2023/24

13 июня 2024, 22:21 | Обновлено 13 июня 2024, 22:22
262
0
ВИДЕО. Обнародованы худшие промахи сезона АПЛ. Холанд, Вернер и другие
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Пресс-служба Английской Премьер-лиги опубликовала пост в своем Twitter, в котором собрало все худшие промахи игроков в сезоне 2023/24.

В подборку попали и такие звездные футболисты, как Эрлинг Холанд и Тимо Вернер, которые защищают цвета Манчестер Сити и Тоттенхэма соответственно.

«Иногда мяч просто не хочет заходить [в ворота]😫», – подписана публикация.

ВИДЕО. Обнародованы худшие промахи сезона АПЛ. Холанд, Вернер и другие

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видео Эрлинг Холанд Тимо Вернер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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