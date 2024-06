Пресс-служба Английской Премьер-лиги опубликовала пост в своем Twitter, в котором собрало все худшие промахи игроков в сезоне 2023/24.

В подборку попали и такие звездные футболисты, как Эрлинг Холанд и Тимо Вернер, которые защищают цвета Манчестер Сити и Тоттенхэма соответственно.

«Иногда мяч просто не хочет заходить [в ворота]😫», – подписана публикация.

ВИДЕО. Обнародованы худшие промахи сезона АПЛ. Холанд, Вернер и другие

Sometimes the ball just doesn’t want to go in 😫 pic.twitter.com/Lv9TPDcWAa