ВИДЕО. Обнародованы худшие промахи сезона АПЛ. Холанд, Вернер и другие
Пресс-служба высшего дивизиона Англии собрала все ляпы кампании 2023/24
Пресс-служба Английской Премьер-лиги опубликовала пост в своем Twitter, в котором собрало все худшие промахи игроков в сезоне 2023/24.
В подборку попали и такие звездные футболисты, как Эрлинг Холанд и Тимо Вернер, которые защищают цвета Манчестер Сити и Тоттенхэма соответственно.
«Иногда мяч просто не хочет заходить [в ворота]😫», – подписана публикация.
ВИДЕО. Обнародованы худшие промахи сезона АПЛ. Холанд, Вернер и другие
Sometimes the ball just doesn’t want to go in 😫 pic.twitter.com/Lv9TPDcWAa— Premier League (@premierleague) June 9, 2024
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