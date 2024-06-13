Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданный вариант. Де Дзерби может возглавить именитый французский клуб
Франция
13 июня 2024, 14:43 |
666
0

Неожиданный вариант. Де Дзерби может возглавить именитый французский клуб

«Марсель» предложил контракт экс-тренеру «Шахтера»

13 июня 2024, 14:43 |
666
0
Неожиданный вариант. Де Дзерби может возглавить именитый французский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Брайтона» Роберто Де Дзерби может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Де Дзерби получил предложение контракта от «Марселя». Пока что стороны не договорились, однако переговоры в самом разгаре. Сейчас Де Дзерби – главный претендент на пост нового главного тренера «Марселя».

Напомним, «Брайтон» сообщил о прекращении сотрудничества с Де Дзерби 18 мая. Итальянец работал с командой с сентября 2022 года.

По теме:
Манчестер Юнайтед определился с ценой на Санчо. Хотят продать этим летом
Манчестер Юнайтед определился с кандидатами на замену Тен Хагу
Аль-Наср с Роналду предложил киперу Ювентуса €15 млн в год, но он отказал
Роберто Де Дзерби Марсель Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбику дали интересное прозвище в Италии
Футбол | 13 июня 2024, 11:49 3
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии

Чуть ли не все гранды Серии А хотят подписать украинца

Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Бокс | 13 июня 2024, 07:20 9
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик

По версии BoxRec, самым успешным украинцем является Василий Ломаченко

Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Бокс | 13.06.2024, 06:55
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
Бокс | 12.06.2024, 15:55
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
Первый трансфер нового тренера. Бавария подписывает защитника за 30 млн
Футбол | 13.06.2024, 11:12
Первый трансфер нового тренера. Бавария подписывает защитника за 30 млн
Первый трансфер нового тренера. Бавария подписывает защитника за 30 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
11.06.2024, 21:30 13
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
12.06.2024, 06:47
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.06.2024, 10:14 7
Футбол
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
12.06.2024, 12:57 48
Футбол
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 10
Бокс
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
12.06.2024, 07:32 15
Бокс
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
11.06.2024, 12:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем