Неожиданный вариант. Де Дзерби может возглавить именитый французский клуб

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Брайтона» Роберто Де Дзерби может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Де Дзерби получил предложение контракта от «Марселя». Пока что стороны не договорились, однако переговоры в самом разгаре. Сейчас Де Дзерби – главный претендент на пост нового главного тренера «Марселя».

Напомним, «Брайтон» сообщил о прекращении сотрудничества с Де Дзерби 18 мая. Итальянец работал с командой с сентября 2022 года.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have sent contract proposal to Roberto de Zerbi.



Negotiations are taking place to reach an agreement, not done yet but underway.



De Zerbi, strongest candidate for OM job 🇮🇹 pic.twitter.com/VGcUD4kbo3