Милан планирует усилить атаку албанским форвардом

Молодой нападающий «Челси» Армандо Бройя готов покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает Николо Скира.

«Милан» рассматривает вариант с подписанием форварда.

Прошлый сезон Армандо провалил. В АПЛ 22-летний футболист за «Челси» и «Фулхэм» провел 21 матч и забил 1 гол.

За карьеру он также выступал за «Саутгемптон» и нидерландский «Витесс». На его счету 5 голов за 20 поединков в составе сборной Албании. Портал transfermarkt оценивает форварда в 22 млн евро.

Armando #Broja is ready to leave #Chelsea during the summer #transfers window: #ACMilan have shown interest for the striker backup role. #transfers #CFC