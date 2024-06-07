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  4. Милан планирует усилить атаку албанским форвардом
Италия
07 июня 2024, 05:30 |
117
0

Милан планирует усилить атаку албанским форвардом

Армандо Бройя заинтересовал «Милан»

07 июня 2024, 05:30 |
117
0
Милан планирует усилить атаку албанским форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Армандо Бройя

Молодой нападающий «Челси» Армандо Бройя готов покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает Николо Скира.

«Милан» рассматривает вариант с подписанием форварда.

Прошлый сезон Армандо провалил. В АПЛ 22-летний футболист за «Челси» и «Фулхэм» провел 21 матч и забил 1 гол.

За карьеру он также выступал за «Саутгемптон» и нидерландский «Витесс». На его счету 5 голов за 20 поединков в составе сборной Албании. Портал transfermarkt оценивает форварда в 22 млн евро.

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Армандо Бройя Челси Милан трансферы АПЛ трансферы Серии A
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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