Стала известна дата вручения Золотого мяча-2024

Официальная страница Золотого мяча в Твиттере объявила дату вручения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе в 2024 года. Церемония состоится 28 октября в Париже в театре «Шателе».

Список претендентов на награду будет объявлен 4 сентября. Напомним, действующим обладателем Золотого мяча является Лионель Месси.

Недавно популярный ресурс Goal.com опубликовал свой список фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2024. Главным претендентом на награду называется бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

📅 📍Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondor pic.twitter.com/JwET3KgwgP