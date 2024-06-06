Стала известна дата вручения Золотого мяча-2024
Победитель станет известен 28 октября
Официальная страница Золотого мяча в Твиттере объявила дату вручения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе в 2024 года. Церемония состоится 28 октября в Париже в театре «Шателе».
Список претендентов на награду будет объявлен 4 сентября. Напомним, действующим обладателем Золотого мяча является Лионель Месси.
Недавно популярный ресурс Goal.com опубликовал свой список фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2024. Главным претендентом на награду называется бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
📅 📍Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondor pic.twitter.com/JwET3KgwgP— Ballon d'Or (@ballondor) June 6, 2024
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