Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна дата вручения Золотого мяча-2024
Другие новости
06 июня 2024, 19:51 |
617
0

Стала известна дата вручения Золотого мяча-2024

Победитель станет известен 28 октября

06 июня 2024, 19:51 |
617
0
Стала известна дата вручения Золотого мяча-2024
Ballon d'Or

Официальная страница Золотого мяча в Твиттере объявила дату вручения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе в 2024 года. Церемония состоится 28 октября в Париже в театре «Шателе».

Список претендентов на награду будет объявлен 4 сентября. Напомним, действующим обладателем Золотого мяча является Лионель Месси.

Недавно популярный ресурс Goal.com опубликовал свой список фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2024. Главным претендентом на награду называется бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

По теме:
Может побить все рекорды. С аукциона снят Золотой мяч легендарного Марадоны
Неймар назвал игрока, который выиграет Золотой мяч 2024
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Золотой мяч
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
Футбол | 05 июня 2024, 21:20 4
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером

Владислав Лупашко покинул пост наставника команды «Ингулец»

Игорь СУРКИС: «Об уходе Супряги не может идти речи»
Футбол | 06 июня 2024, 15:32 11
Игорь СУРКИС: «Об уходе Супряги не может идти речи»
Игорь СУРКИС: «Об уходе Супряги не может идти речи»

Президент «Динамо» Киев прокомментировал слухи о будущем Владислава и Бенито

Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Бокс | 05.06.2024, 23:59
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Ярмоленко впервые оценил победу Усика в мегафайте с Фьюри 
Футбол | 06.06.2024, 19:43
Ярмоленко впервые оценил победу Усика в мегафайте с Фьюри 
Ярмоленко впервые оценил победу Усика в мегафайте с Фьюри 
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 06.06.2024, 07:08
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN
05.06.2024, 11:05
Футбол
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
05.06.2024, 08:40 3
Бокс
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
04.06.2024, 21:56 65
Футбол
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
04.06.2024, 20:32 17
Футбол
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
06.06.2024, 06:43
Бокс
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
05.06.2024, 22:40
Футбол
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
05.06.2024, 07:55 3
Футбол
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем