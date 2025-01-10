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Major League Soccer
10 января 2025, 23:25 | Обновлено 10 января 2025, 23:29
911
0

Возвращение в Европу? Интер Майами готовит интересный контракт для Месси

В новом соглашении Лионеля Месси может появиться интересная опция

10 января 2025, 23:25 | Обновлено 10 января 2025, 23:29
911
0
Возвращение в Европу? Интер Майами готовит интересный контракт для Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Интер» Майами готовит новый контракт для аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Marca.

По информации источника, 37-летнему футболисту будет предложено соглашение до декабря 2026 года с очень интересной опцией: игрок может вернуться в европейский футбол в аренду в последние несколько месяцев 2025 года и первые месяцы 2026 года. В это время в американском футболе перерыв, а новый сезон стартует в конце февраля.

Действующее соглашение аргентинца с клубом действует до конца 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что тренер «Интер» Майами прокомментировал возможный переход Неймара.

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Тренер Интер Майами прокомментировал возможный переход Неймара
Лионель Месси Интер Майами продление контракта Major League Soccer (MLS)
Данііл Киріяка Источник: Marca
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