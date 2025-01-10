Возвращение в Европу? Интер Майами готовит интересный контракт для Месси
В новом соглашении Лионеля Месси может появиться интересная опция
«Интер» Майами готовит новый контракт для аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Marca.
По информации источника, 37-летнему футболисту будет предложено соглашение до декабря 2026 года с очень интересной опцией: игрок может вернуться в европейский футбол в аренду в последние несколько месяцев 2025 года и первые месяцы 2026 года. В это время в американском футболе перерыв, а новый сезон стартует в конце февраля.
Действующее соглашение аргентинца с клубом действует до конца 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что тренер «Интер» Майами прокомментировал возможный переход Неймара.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жузеп выделил лучших футболистов на все времена
Винисиуса очень хотят видеть в Саудовской Аравии