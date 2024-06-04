Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

Главным фаворитом на завоевание главной индивидуальной награды все также остается Винисиус Жуниор.

Вторую позицию за собой сохранил Джуд Беллингем, а в топ-3 поднялся Тони Кроос. Все трое – из «Реала».

В первой пятерке находятся Килиан Мбаппе (3 июня официально стал игроком королевского клуба) и Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Гарри Кейн («Бавария») занимает 6-ю позицию. Дальше Флориан Вирц («Байер»), Родри («Манчестер Сити»), Родриго («Реал») и Антонио Рюдигер («Реал»).

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») располагается на 11-м месте, а легендарный аргентинец Лионель Месси («Интер Майами») слегка улучшил свое положение, поднявшись с 16-й строчки на 15-ю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024: