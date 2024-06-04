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04 июня 2024, 06:49 |
2233
2

Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции

Главным фаворитом является Вини, на второй позиции – Джуд Беллингем, а 3-й – Тони

04 июня 2024, 06:49 |
2233
2
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Ballon d'Or

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

Главным фаворитом на завоевание главной индивидуальной награды все также остается Винисиус Жуниор.

Вторую позицию за собой сохранил Джуд Беллингем, а в топ-3 поднялся Тони Кроос. Все трое – из «Реала».

В первой пятерке находятся Килиан Мбаппе (3 июня официально стал игроком королевского клуба) и Фил Фоден («Манчестер Сити»).

Гарри Кейн («Бавария») занимает 6-ю позицию. Дальше Флориан Вирц («Байер»), Родри («Манчестер Сити»), Родриго («Реал») и Антонио Рюдигер («Реал»).

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») располагается на 11-м месте, а легендарный аргентинец Лионель Месси («Интер Майами») слегка улучшил свое положение, поднявшись с 16-й строчки на 15-ю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:

  1. Винисиус Жуниор (Реал)
  2. Джуд Беллингем (Реал)
  3. Тони Кроос (Реал)
  4. Килиан Мбаппе (ПСЖ / Реал)
  5. Фил Фоден (Манчестер Сити)
  6. Гарри Кейн (Бавария)
  7. Флориан Вирц (Байер)
  8. Родри (Манчестер Сити)
  9. Родриго (Реал)
  10. Антонио Рюдигер (Реал)
  11. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  12. Букайо Сака (Арсенал)
  13. Деклан Райс (Арсенал)
  14. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
  15. Лионель Месси (Интер Майами)
  16. Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  17. Антуан Гризманн (Атлетико)
  18. Матс Хуммельс (Боруссия Д)
  19. Мохамед Салах (Ливерпуль)
  20. Лаутаро Мартинес (Интер)
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Золотой мяч Лионель Месси Тони Кроос Кевин де Брюйне Матс Хуммельс Антуан Гризманн Мохамед Салах Гарри Кейн Бернарду Силва Антонио Рюдигер Килиан Мбаппе Фил Фоден Родриго Гоес Родри Лаутаро Мартинес Винисиус Жуниор Деклан Райс Эрлинг Холанд статистические расклады Джуд Беллингем Букайо Сака Флориан Вирц
Даниил Агарков Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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Saar
Хм...а чел, який зробив хет-трик у фіналі ЛЄ, вигравши її, нема навіть на 15 місці. Зато Мессі,  якогось хера, взагалі, є.в списку!
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+1
Saar
Хм...а чел, який зробив хет-трик у фіналі ЛЄ, вигравши її, нема навіть на 15 місці. Зато Мессі,  якогось хера, взагалі, є.в списку!
Ответить
+1
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