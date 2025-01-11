«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ

Украинский голкипер Дмитрий Безотосный вспомнил период выступлений в составе запорожского «Металлурга», рассказав подробности увольнения Романа Григорчука от должности главного тренера «сталеваров».

«Похоже, в сезоне 2009/2010 мы дома обыграли донецкий Металлург – 2:1. Хороший соперник, эйфория в раздевалке была безумной. А президент Дворецкий заходит в раздевалку, и начинает говорить: «Худшая игра», такие фразы полетели, «нашвырял» на нас. А когда Григорчук пришел в Запорожье, было условие – президент не лезет в тренировку, в процесс. И он президента оградил. Команде это понравилось.

«Президент парился в бане на базе примерно в час ночи и хотел к себе вызвать Григорчука на разговор. Роман Иосифович сказал, что он сейчас с семьей и поговорит готов завтра. Положил трубку и пошел спать. Не сошлись во мнениях. На следующий день Григорчук собрал свои вещи с базы и уехал.

Однако фанаты дожали президента, потому что без него пошли совсем другие результаты. Были баннеры с Григорчуком на стадионе. В итоге Романа Иосифовича вернули через месяц. Затем у клуба сменился владелец. Ждали, что придет более футбольный человек. Но при новых владельцах все стало хуже», – рассказал Безотосный», – признался Дмитрий.

Роман Григорчук возглавлял запорожский «Металлург» в период с 2009 по 2010 годы. В настоящее время специалист возглавляет черкасский ЛНЗ, с которым готовится отправляться на сборы в Испанию.