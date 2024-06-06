Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 14:35 |
602
1

Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?

Александр Поворознюк спокойно отреагировал на шутку журналиста

06 июня 2024, 14:35 |
602
1
Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?
Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, о чем разговаривал с новым главным тренером команды Желько Любеновичем во время переговоров.

– Поговорили о комплектации, экипировке, купили новый автобус за 16 миллионов.

– Автобус приобрели, чтобы не надо было ехать во Львов и чинить его?

– Ну да, чтобы не было всех этих моментов. Договорились также, чтобы всех оставить, ему все понравилось. Надо немного доукомплектоваться – и работаем дальше.

Напомним, в мае 2023 года «Ингулец» перенес домашний матч против «Шахтера» во Львов. Официальная причина: у команды сломался автобус и починить его можно было только во Львове.

По теме:
Сумму не назвали. В Днепре-1 прокомментировали трансфер Пихаленка в Динамо
В Днепре-1 дали оценку уходу Ашура из команды U-19 в Полесье
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Любенович хочет что-то доказать в этой жизни»
Александр Поворознюк Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу автобусы
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
Бокс | 06 июня 2024, 06:31 0
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта

Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в Эр-Рияде

Суперкомпьютеры определили победителя Евро-2024. Каковы шансы Украины?
Футбол | 06 июня 2024, 13:28 1
Суперкомпьютеры определили победителя Евро-2024. Каковы шансы Украины?
Суперкомпьютеры определили победителя Евро-2024. Каковы шансы Украины?

Искусственный интеллект ставит на англичан

Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Бокс | 06.06.2024, 05:45
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах
Футбол | 06.06.2024, 09:46
«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах
«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 06.06.2024, 07:08
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SamojlovS
Эх! А ведь такая опция штрафная была бы у Поворознюка... Проиграли - и толкайте автобус до базы вручную!.. Ибо - ПОЛОМАЛСЯ! 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
04.06.2024, 21:56 64
Футбол
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
Известно, кто отправится из Динамо в Днепр-1 после трансфера Пихаленка
05.06.2024, 22:28 7
Футбол
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
05.06.2024, 21:55 3
Теннис
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
04.06.2024, 17:38 13
Футбол
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
05.06.2024, 18:05 10
Футбол
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
04.06.2024, 11:25 11
Футбол
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
Усик признался, что может вернуться в крузервейт. Александр назвал причину
05.06.2024, 23:59 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем