Ингулец приобрел автобус за 16 млн. Больше не придется ремонтировать?

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, о чем разговаривал с новым главным тренером команды Желько Любеновичем во время переговоров.

– Поговорили о комплектации, экипировке, купили новый автобус за 16 миллионов.

– Автобус приобрели, чтобы не надо было ехать во Львов и чинить его?

– Ну да, чтобы не было всех этих моментов. Договорились также, чтобы всех оставить, ему все понравилось. Надо немного доукомплектоваться – и работаем дальше.

Напомним, в мае 2023 года «Ингулец» перенес домашний матч против «Шахтера» во Львов. Официальная причина: у команды сломался автобус и починить его можно было только во Львове.