ФОТО. Новак ДЖОКОВИЧ: «Операция прошла успешно»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович подтвердил, что в среду перенес операцию на правом колене, где у него был диагностирован разрыв медиального мениска.

«За прошедший день мне пришлось принять несколько сложных решений после разрыва мениска во время моего последнего матча. Я все еще перевариваю все это, но рад сообщить вам, что операция прошла успешно.

Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной, а также благодарен за ошеломляющую поддержку, которую я получаю от своих поклонников.

Я сделаю все возможное, чтобы быть здоровым и в хорошей форме, чтобы вернуться на корт как можно скорее.

Моя любовь к этому виду спорта сильна, и желание соревноваться на самом высоком уровне – вот что поддерживает меня», – написал Джокович в социальных сетях.

Отметим, что серб потеряет статус первой ракетки мира после завершения грунтового мейджора и не сыграет на Уимблдоне.

In the past day, I had to make some tough decisions after sustaining a meniscus tear during my last match. I’m still processing it all but I am happy to update you that the surgery went well.



I am so appreciative of the team of doctors who have been by my side… pic.twitter.com/RYLeR5KW2P