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  4. ФОТО. Новак ДЖОКОВИЧ: «Операция прошла успешно»
Ролан Гаррос
06 июня 2024, 14:15 |
857
0

ФОТО. Новак ДЖОКОВИЧ: «Операция прошла успешно»

Сербский теннисист подтвердил, что у него был разрыва мениска

06 июня 2024, 14:15 |
857
0
ФОТО. Новак ДЖОКОВИЧ: «Операция прошла успешно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович подтвердил, что в среду перенес операцию на правом колене, где у него был диагностирован разрыв медиального мениска.

«За прошедший день мне пришлось принять несколько сложных решений после разрыва мениска во время моего последнего матча. Я все еще перевариваю все это, но рад сообщить вам, что операция прошла успешно.

Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной, а также благодарен за ошеломляющую поддержку, которую я получаю от своих поклонников.

Я сделаю все возможное, чтобы быть здоровым и в хорошей форме, чтобы вернуться на корт как можно скорее.

Моя любовь к этому виду спорта сильна, и желание соревноваться на самом высоком уровне – вот что поддерживает меня», – написал Джокович в социальных сетях.

Отметим, что серб потеряет статус первой ракетки мира после завершения грунтового мейджора и не сыграет на Уимблдоне.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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