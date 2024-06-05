Источник: Джокович перенес операцию на колене и пропустит Уимблдон

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович решился на оперативное вмешательство после снятия с Открытого чемпионата Франции по теннису.

Сообщается, что в среду утром в Париже серб перенес операцию на мениске.

Ожидается, что он не сможет возобновить тренировки как минимум три недели и пропустит Уимблдон, на котором он в прошлом году дошел до финала. Участие Джоковича в Олимпийских играх в августе будет зависеть от того, как Новак отреагирует на операцию.

Отметим, что в 4-м раунде французского мейджора серб в тяжелом поединке переиграл аргентинца Франсиско Черундоло за 4 часа и 40 минут. На старте второй партии Новак взял медицинский тайм-аут. Ноле жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира. Джокович заявил супервайзеру, что корт – скользкий, его нужно чаще приводить в порядок, но в ответ услышал отказ. В пятом сете Новак снова упал после того, как поскользнулся.

Джокович снялся с Ролан Гаррос перед четвертьфиналом, в котором должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда.

Со следующей недели серб потеряет статус первой ракетки мира после завершения соревнований. Впервые в своей карьере №1 ATP станет итальянец Янник Синнер.