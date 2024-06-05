Источник: Джокович перенес операцию на колене и пропустит Уимблдон
Есть шансы, что Новак восстановится к Олимпийским играм
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович решился на оперативное вмешательство после снятия с Открытого чемпионата Франции по теннису.
Сообщается, что в среду утром в Париже серб перенес операцию на мениске.
Ожидается, что он не сможет возобновить тренировки как минимум три недели и пропустит Уимблдон, на котором он в прошлом году дошел до финала. Участие Джоковича в Олимпийских играх в августе будет зависеть от того, как Новак отреагирует на операцию.
Отметим, что в 4-м раунде французского мейджора серб в тяжелом поединке переиграл аргентинца Франсиско Черундоло за 4 часа и 40 минут. На старте второй партии Новак взял медицинский тайм-аут. Ноле жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира. Джокович заявил супервайзеру, что корт – скользкий, его нужно чаще приводить в порядок, но в ответ услышал отказ. В пятом сете Новак снова упал после того, как поскользнулся.
Джокович снялся с Ролан Гаррос перед четвертьфиналом, в котором должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда.
Со следующей недели серб потеряет статус первой ракетки мира после завершения соревнований. Впервые в своей карьере №1 ATP станет итальянец Янник Синнер.
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Якщо дійсно прооперували, приношу вибачення за власний скепсис (хоча все ще чекаю Вімблдона). Просто настільки звик до амплуа серба як "чахлика невмирущого", коли він кожен другий матч робить вигляд, що вмирає на корті, а потім виходить на наступну гру свіжіший за всіх юніорів, що будь-які травми сприймаю через цей репутаційний фільтр.
Невже дійсно старість? Невже Біг Три остаточно в минулому??? Злам епохи...