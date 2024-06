Мбаппе, перейдя в Реал, стал самым дорогим игроком мира. Кто с ним в топе?

Французский нападающий Килиан Мбаппе после подписания 5-летнего контракта с мадридским «Реалом» стал самым дорогим игроком планеты.

Его оценочная стоимость составляет примерно 244 млн евро.

В топ-3 по дороговизне также входят новоиспеченный одноклубник француза Джуд Беллингем и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Топ-10 футболистов мира по оценочной стоимости:

Ранее легендарный Дэвид Бекхэм не скрыл эмоций от перехода Мбаппе в «Реал».

🇫🇷 Following Kylian Mbappé’s free transfer to Real Madrid, where he has signed a 5-year-contract, his market value has skyrocketed to an impressive €244 million 🚀📈!



With that, the Frenchman breaks the record for the highest market value ever 💰🌍.#mbappe #realmadrid #laliga pic.twitter.com/ybo7edNRZx