Мбаппе, перейдя в Реал, стал самым дорогим игроком мира. Кто с ним в топе?
Француз на 5 лет стал игроком «галактикос»
Французский нападающий Килиан Мбаппе после подписания 5-летнего контракта с мадридским «Реалом» стал самым дорогим игроком планеты.
Его оценочная стоимость составляет примерно 244 млн евро.
В топ-3 по дороговизне также входят новоиспеченный одноклубник француза Джуд Беллингем и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Топ-10 футболистов мира по оценочной стоимости:
- 1. Килиан Мбаппе («Реал») – 244 млн евро
- 2. Джуд Беллингем («Реал») – 187,8 млн евро
- 3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 186,6 млн евро
- 4. Винисиус Жуниор («Реал») – 176,2 млн евро
- 5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн евро.
- 6. Букайо Сака («Арсенал») – 142,7 млн евро
- 7. Джамал Мусиала («Бавария») – 130,7 млн евро
- 8. Флориан Виртц («Байер») – 123,5 млн евро
- 9. Родриго («Реал») – 121,2 млн евро
- 10. Деклан Райс («Арсенал») – 117,9 млн евро
Ранее легендарный Дэвид Бекхэм не скрыл эмоций от перехода Мбаппе в «Реал».
🇫🇷 Following Kylian Mbappé’s free transfer to Real Madrid, where he has signed a 5-year-contract, his market value has skyrocketed to an impressive €244 million 🚀📈!— Football Benchmark (@Football_BM) June 4, 2024
With that, the Frenchman breaks the record for the highest market value ever 💰🌍.#mbappe #realmadrid #laliga pic.twitter.com/ybo7edNRZx
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