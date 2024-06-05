Мбаппе, перейдя в Реал, стал самым дорогим игроком мира. Кто с ним в топе?

Французский нападающий Килиан Мбаппе после подписания 5-летнего контракта с мадридским «Реалом» стал самым дорогим игроком планеты.

Его оценочная стоимость составляет примерно 244 млн евро.

В топ-3 по дороговизне также входят новоиспеченный одноклубник француза Джуд Беллингем и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Топ-10 футболистов мира по оценочной стоимости:

1. Килиан Мбаппе («Реал») – 244 млн евро

2. Джуд Беллингем («Реал») – 187,8 млн евро

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 186,6 млн евро

4. Винисиус Жуниор («Реал») – 176,2 млн евро

5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн евро.

6. Букайо Сака («Арсенал») – 142,7 млн евро

7. Джамал Мусиала («Бавария») – 130,7 млн евро

8. Флориан Виртц («Байер») – 123,5 млн евро

9. Родриго («Реал») – 121,2 млн евро

10. Деклан Райс («Арсенал») – 117,9 млн евро

Ранее легендарный Дэвид Бекхэм не скрыл эмоций от перехода Мбаппе в «Реал».