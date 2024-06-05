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Испания
05 июня 2024, 12:14 | Обновлено 05 июня 2024, 12:42
484
0

Мбаппе, перейдя в Реал, стал самым дорогим игроком мира. Кто с ним в топе?

Француз на 5 лет стал игроком «галактикос»

05 июня 2024, 12:14 | Обновлено 05 июня 2024, 12:42
484
0
Мбаппе, перейдя в Реал, стал самым дорогим игроком мира. Кто с ним в топе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе после подписания 5-летнего контракта с мадридским «Реалом» стал самым дорогим игроком планеты.

Его оценочная стоимость составляет примерно 244 млн евро.

В топ-3 по дороговизне также входят новоиспеченный одноклубник француза Джуд Беллингем и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Топ-10 футболистов мира по оценочной стоимости:

  • 1. Килиан Мбаппе («Реал») – 244 млн евро
  • 2. Джуд Беллингем («Реал») – 187,8 млн евро
  • 3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 186,6 млн евро
  • 4. Винисиус Жуниор («Реал») – 176,2 млн евро
  • 5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн евро.
  • 6. Букайо Сака («Арсенал») – 142,7 млн евро
  • 7. Джамал Мусиала («Бавария») – 130,7 млн евро
  • 8. Флориан Виртц («Байер») – 123,5 млн евро
  • 9. Родриго («Реал») – 121,2 млн евро
  • 10. Деклан Райс («Арсенал») – 117,9 млн евро

Ранее легендарный Дэвид Бекхэм не скрыл эмоций от перехода Мбаппе в «Реал».

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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