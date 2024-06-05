Легендарный Бекхэм не скрыл эмоции от перехода Мбаппе в Реал

Бывший полузащитник мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в стан Королевского клуба

«Я счастлив за него, счастлив за Мадрид. Он – отличный футболист и великолепный человек. Он присоединился к великому клубу. Это был особенный сезон для «Реала». Особенный сезон для Карло Анчелотти и для болельщиков. Выиграть Лигу чемпионов – огромная честь. Любой классный футболист имеет возможность играть в Испании.

Переезд Мбаппе в Испанию – особенный момент не только для «Реала», но и для Ла Лиги, в целом. Мбаппе – особенный игрок», - заявил Бекхэм.

Килиан Мбаппе, как известно, 3 июня на правах свободного агента официально стал игроком мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм пошел судом против голливудского актера.