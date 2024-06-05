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Испания
05 июня 2024, 09:34 | Обновлено 05 июня 2024, 11:00
1431
0

Легендарный Бекхэм не скрыл эмоции от перехода Мбаппе в Реал

Англичанин оценил подписание французом контракта с «галактикос»

05 июня 2024, 09:34 | Обновлено 05 июня 2024, 11:00
1431
0
Легендарный Бекхэм не скрыл эмоции от перехода Мбаппе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший полузащитник мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в стан Королевского клуба

«Я счастлив за него, счастлив за Мадрид. Он – отличный футболист и великолепный человек. Он присоединился к великому клубу. Это был особенный сезон для «Реала». Особенный сезон для Карло Анчелотти и для болельщиков. Выиграть Лигу чемпионов – огромная честь. Любой классный футболист имеет возможность играть в Испании.

Переезд Мбаппе в Испанию – особенный момент не только для «Реала», но и для Ла Лиги, в целом. Мбаппе – особенный игрок», - заявил Бекхэм.

Килиан Мбаппе, как известно, 3 июня на правах свободного агента официально стал игроком мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм пошел судом против голливудского актера.

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Дэвид Бекхэм Килиан Мбаппе Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: El Chiringuito
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