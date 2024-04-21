Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм подал в суд на компанию голливудского актера Марка Уолберга.

Ныне 48-летний Бекхэм не так давно согласился стать лицом фитнес-бренда актера F45. Однако сделка стала провальной, в результате чего Дэвид якобы понес финансовые потери. Экс-футболист не получил обещанные ему акции компании Уолберга до тех пор, пока цена на них не упала. Свои потери англимчанин оценивает в 8,5 млн долларов.

Компания Mark Walberg Investment Group (MWIG) и основатели бренда F45 Марк Уолберг заявили, что обвинения в мошенничестве ничем не подтверждены, и попросили судью отклонить иск. Ранее о претензиях к спортивному бренду F45 также заявлял гольфист Грэг Норман.