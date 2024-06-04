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  4. Эллен ПЕРЕС – о баранках от Свёнтек: «Поэтому я перестала играть одиночку»
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 14:28 |
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0

Эллен ПЕРЕС – о баранках от Свёнтек: «Поэтому я перестала играть одиночку»

Австралийская теннисистка прокомментировала забавную статистику разгромных побед польки

04 июня 2024, 14:28 |
91
0
Эллен ПЕРЕС – о баранках от Свёнтек: «Поэтому я перестала играть одиночку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллен Перес

Австралийская теннисистка Эллен Перес забавно прокомментировала статистику Иги Свёнтек, которая четвертый год подряд обыгрывает со счетом 6:0, 6:0 соперницу с фамилией, начинающейся на латинскую букву «P».

«Вот поэтому я и перестала играть одиночку. Я отказываюсь быть жертвой», – написала Перес.

Эллен Перес – 7-я ракетка мира в парнном разряде, лучший результат в одиночном разряде – 162-е место.

Ранее 491-я ракетка мира Андрея Присакариу прокомментировала разгромную победу Иги Свёнтек над Анастасией Потаповой на Ролан Гаррос – 6:0, 6:0.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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