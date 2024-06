Эллен ПЕРЕС – о баранках от Свёнтек: «Поэтому я перестала играть одиночку»

Австралийская теннисистка Эллен Перес забавно прокомментировала статистику Иги Свёнтек, которая четвертый год подряд обыгрывает со счетом 6:0, 6:0 соперницу с фамилией, начинающейся на латинскую букву «P».

«Вот поэтому я и перестала играть одиночку. Я отказываюсь быть жертвой», – написала Перес.

Iga Swiatek is now on an oddly specific & kinda scary streak of four consecutive years double-bageling an opponent whose name starts with a P:



2021 Rome - d. Pliskova 6-0 6-0

2022 BJK Cup - d. Prisacariu 6-0 6-0

2023 Rome - d. Pavlyuchenkova 6-0 6-0

2024 RG - d. Potapova 6-0 6-0