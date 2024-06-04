Эллен ПЕРЕС – о баранках от Свёнтек: «Поэтому я перестала играть одиночку»
Австралийская теннисистка прокомментировала забавную статистику разгромных побед польки
Австралийская теннисистка Эллен Перес забавно прокомментировала статистику Иги Свёнтек, которая четвертый год подряд обыгрывает со счетом 6:0, 6:0 соперницу с фамилией, начинающейся на латинскую букву «P».
«Вот поэтому я и перестала играть одиночку. Я отказываюсь быть жертвой», – написала Перес.
Iga Swiatek is now on an oddly specific & kinda scary streak of four consecutive years double-bageling an opponent whose name starts with a P:— Bastien Fachan (@BastienFachan) June 2, 2024
2021 Rome - d. Pliskova 6-0 6-0
2022 BJK Cup - d. Prisacariu 6-0 6-0
2023 Rome - d. Pavlyuchenkova 6-0 6-0
2024 RG - d. Potapova 6-0 6-0
Эллен Перес – 7-я ракетка мира в парнном разряде, лучший результат в одиночном разряде – 162-е место.
Ранее 491-я ракетка мира Андрея Присакариу прокомментировала разгромную победу Иги Свёнтек над Анастасией Потаповой на Ролан Гаррос – 6:0, 6:0.
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