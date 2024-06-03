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Ролан Гаррос
03 июня 2024, 21:59 | Обновлено 03 июня 2024, 22:43
1464
2

Новак и колено выжили. Джокович снова чуть не вылетел из Ролан Гаррос 2024

Лидер рейтинга АТР в тяжелом матче 1/8 финала выиграл у Франсиско Черундоло в 5 сетах

03 июня 2024, 21:59 | Обновлено 03 июня 2024, 22:43
1464
2
Новак и колено выжили. Джокович снова чуть не вылетел из Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2024.

В 4-м раунде французского мейджора серб в тяжелом поединке переиграл аргентинца Франсиско Черундоло (АТР 27) за 4 часа и 40 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [23] – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Это была первая встреча соперников.

На старте второй партии Новак взял медицинский тайм-аут. Ноле жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира. Джокович заявил супервайзеру, что корт – скользкий, его нужно чаще приводить в порядок, но в ответ услышал отказ. В пятом сете Новак снова упал после того, как поскользнулся.

Для Новака эта победа стала 370-й на турнирах Grand Slam. Теперь серб является единоличным лидером по этому показателю в истории тенниса.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Джокович сыграет против победителя встречи Тейлор Фритц – Каспер Рууд.

В прошлом раунде у Новака также были проблемы. Тогда серб вырвал победу в 5 сетах у Лоренцо Музетти.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Mavagr
На мою думку усі ці його начебто травми (бандажі, пластирі та інше) є просто окозамилюванням суперника та звичайними понтами на публіку
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+1
vvm2068
Бравісімо Ноллє!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Greatest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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-6
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