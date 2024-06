Новак и колено выжили. Джокович снова чуть не вылетел из Ролан Гаррос 2024

Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2024.

В 4-м раунде французского мейджора серб в тяжелом поединке переиграл аргентинца Франсиско Черундоло (АТР 27) за 4 часа и 40 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [23] – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Это была первая встреча соперников.

На старте второй партии Новак взял медицинский тайм-аут. Ноле жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира. Джокович заявил супервайзеру, что корт – скользкий, его нужно чаще приводить в порядок, но в ответ услышал отказ. В пятом сете Новак снова упал после того, как поскользнулся.

Для Новака эта победа стала 370-й на турнирах Grand Slam. Теперь серб является единоличным лидером по этому показателю в истории тенниса.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Джокович сыграет против победителя встречи Тейлор Фритц – Каспер Рууд.

В прошлом раунде у Новака также были проблемы. Тогда серб вырвал победу в 5 сетах у Лоренцо Музетти.

