Новак и колено выжили. Джокович снова чуть не вылетел из Ролан Гаррос 2024
Лидер рейтинга АТР в тяжелом матче 1/8 финала выиграл у Франсиско Черундоло в 5 сетах
Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2024.
В 4-м раунде французского мейджора серб в тяжелом поединке переиграл аргентинца Франсиско Черундоло (АТР 27) за 4 часа и 40 минут.
Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала
Новак Джокович (Сербия) [1] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [23] – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3
Это была первая встреча соперников.
На старте второй партии Новак взял медицинский тайм-аут. Ноле жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира. Джокович заявил супервайзеру, что корт – скользкий, его нужно чаще приводить в порядок, но в ответ услышал отказ. В пятом сете Новак снова упал после того, как поскользнулся.
Для Новака эта победа стала 370-й на турнирах Grand Slam. Теперь серб является единоличным лидером по этому показателю в истории тенниса.
В четвертьфинале Ролан Гаррос Джокович сыграет против победителя встречи Тейлор Фритц – Каспер Рууд.
В прошлом раунде у Новака также были проблемы. Тогда серб вырвал победу в 5 сетах у Лоренцо Музетти.
🤯 THE DEFENDING CHAMPION SURVIVES ANOTHER 5-SET THRILLER! #RolandGarros pic.twitter.com/QZzn45DQ6a— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024
Novak leaves another 𝒽𝒾𝓈𝓉𝑜𝓇𝒾𝒸𝒶𝓁 mark ✍️— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024
Djokovic clinches a record-breaking 370 Grand Slam match wins.#RolandGarros pic.twitter.com/LGipnLYGSn
The marathon man does it again 🙌#RolandGarros pic.twitter.com/XPrtehuI3C— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024
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