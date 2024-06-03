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Испания
03 июня 2024, 21:25 |
2729
0

Стал известен номер Мбаппе в мадридском Реале. 10-й Килиан пока не получит

Француз будет выступать под девятым номером

03 июня 2024, 21:25 |
2729
0
Стал известен номер Мбаппе в мадридском Реале. 10-й Килиан пока не получит
Twitter. Килиан Мбаппе

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Контракт рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.

Мбаппе будет выступать в составе «сливочных» под девятым номером. Но не всегда.

После того, как легендарный хорват Лука Модрич завершит карьере или покинет королевский клуб, Килиан получит десятый номер.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид игровой номер футболки Лука Модрич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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