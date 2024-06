Стал известен номер Мбаппе в мадридском Реале. 10-й Килиан пока не получит

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Контракт рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.

Мбаппе будет выступать в составе «сливочных» под девятым номером. Но не всегда.

После того, как легендарный хорват Лука Модрич завершит карьере или покинет королевский клуб, Килиан получит десятый номер.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappe will wear the number 9 and then he will take number 10 once Modric retires. @le_Parisien pic.twitter.com/lBxGPb4Hdb