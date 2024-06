Дважды в одну реку? Грэм Поттер может вернуться в Брайтон

«Брайтон» активно ищет нового главного тренера после ухода Роберто Де Дзерби.

Как сообщает Николо Скира, «чайки» рассматривают вариант с возвращением Грэма Поттера. 49-летний специалист тренировал команду с мая 2019 по сентябрь 2022 года, затем он перешел в «Челси» за солдиную компенсацию. В лондонском клубе Грэм проработал лишь 7 месяцев и был уволен. После этого Поттер остается без работы.

Другим кандидатом является Стив Купер. Он сумел вывести «Ноттингем» в АПЛ и удержать команду в элите. В средине прошлого сезона руководство «лесников» уволило его из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, Роберто Де Дзерби решил уйти из «Брайтона», поскольку не был согласен с трансферными планами руководства.

