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Англия
03 июня 2024, 02:22 | Обновлено 03 июня 2024, 02:39
22
0

Дважды в одну реку? Грэм Поттер может вернуться в Брайтон

Кроме него на вакантную должность претендует ещё один специалист

03 июня 2024, 02:22 | Обновлено 03 июня 2024, 02:39
22
0
Дважды в одну реку? Грэм Поттер может вернуться в Брайтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

«Брайтон» активно ищет нового главного тренера после ухода Роберто Де Дзерби.

Как сообщает Николо Скира, «чайки» рассматривают вариант с возвращением Грэма Поттера. 49-летний специалист тренировал команду с мая 2019 по сентябрь 2022 года, затем он перешел в «Челси» за солдиную компенсацию. В лондонском клубе Грэм проработал лишь 7 месяцев и был уволен. После этого Поттер остается без работы.

Другим кандидатом является Стив Купер. Он сумел вывести «Ноттингем» в АПЛ и удержать команду в элите. В средине прошлого сезона руководство «лесников» уволило его из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, Роберто Де Дзерби решил уйти из «Брайтона», поскольку не был согласен с трансферными планами руководства.

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Грэм Поттер Брайтон Роберто Де Дзерби Стив Купер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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