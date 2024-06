Романо: легенда Реала подпишет новый контракт с клубом

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич подпишет новый контракт с королевским клубом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, финальная встреча с президентом «сливочных» Флорентино Пересом состоится на следующей неделе. Тогда же будет продлено соглашение о сотрудничестве между клубом и 38-летним футболистом.

В этом сезоне Лука Модрич провел 46 матчей за «Реал», отметившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что новый контракт с «Реалом» также подпишет Лукас Васкес.

