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  4. Романо: легенда Реала подпишет новый контракт с клубом
Испания
02 июня 2024, 16:37 |
1172
0

Романо: легенда Реала подпишет новый контракт с клубом

Лука Модрич остается со «сливочными»

02 июня 2024, 16:37 |
1172
0
Романо: легенда Реала подпишет новый контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич подпишет новый контракт с королевским клубом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, финальная встреча с президентом «сливочных» Флорентино Пересом состоится на следующей неделе. Тогда же будет продлено соглашение о сотрудничестве между клубом и 38-летним футболистом.

В этом сезоне Лука Модрич провел 46 матчей за «Реал», отметившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что новый контракт с «Реалом» также подпишет Лукас Васкес.

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Источник: Реал продлит контракт с опытным воспитанником
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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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