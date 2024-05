Аль-Наср с Роналду в безумном финале отдал Кубок Аль-Хилялю по пенальти

31 мая состоялся финальный матч Кубка Саудовской Аравии 2023/24.

В поединке за титул сошлись «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды разыграли трофей на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Все решилось в серии послематчевых пенальти, которую выиграли «боссы».

Счет на 7-й минуте встречи открыл Александар Митрович. Номинальные гости сумели перевести игру в экстратаймы благодаря голу Аймана Ахьи на 88-й.

Интересно, что на 56-й минуте арбитр удалил голкипера «Аль-Насра» Давида Оспину за фол вне штрафной, а на 87-й и 90-й показал красные карточки двум игрокам «Аль-Хиляля»: Али аль-Болеахи и Калиду Кулибали.

За 30 минут компенсированного времени команды не сумели отличиться. Серию пенальти «Аль-Хиляль» выиграл со счетом 5:4. «Всемирный клуб» мог закрыть финал за собой, если бы после промаха Сауда Абдул-Хаида при 6-м ударе Али Аль-Хассан реализовал бы свой удар с точки. Но в итоге игрок «Аль-Насра» не забил, у «боссов» отличился Насер Аль-Даусари, а у подопечных Луиша Каштру промахнулся Мешари Аль-Немер.

Криштиану Роналду в 39 лет отыграл все 120 минут, а также реализовал 11-метровый. Голами в основное время и в овертайме не отличился. Для Криштиану Кубок Короля мог стать первым трофеем в Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» оформил Золотой дубль. 11 мая Митрович и компания досрочно выиграли чемпионат страны.

Кубок Саудовской Аравии 2023/24. Финал. 31 мая

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Митрович, 7 – Яхья, 88

Удаления: аль-Болеахи, 87, Кулибали, 90 – Оспина, 56

📄 #AlHilal is the Champion of the King’s Cup, and the Season’s Treble, and the title number 69 👏🏻



Congratulations #HistoryMakers 🏆💙 pic.twitter.com/mgwhihWDGW