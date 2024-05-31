Контракт согласован. Конте возглавит итальянский топ-клуб
Именитый тренер будет работать с «Наполи»
Антонио Конте станет новым главным тренером «Наполи». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, все детали сделки уже согласованы, включая зарплату Конте и его ассистентов и все возможные бонусы. Соглашение будет рассчитано на три года – до лета 2027 года.
На посту главного тренера «Наполи» Конте заменит Франческо Кальцону, под руководством команда доигрывала нынешний сезон. Также в сезоне 2023/2024 с «Наполи» работали Руди Гарсия и Вальтер Маццарри. Команда финишировала лишь десятой в Серии А после чемпионства в предыдущем сезоне.
Предыдущим местом работы Конте был «Тоттенхэм», откуда его уволили в марте 2023 года.
🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte as new Napoli head coach, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024
Agreement reached on every detail also including add-ons, after fixed salary, image rights and staff members.
Conte will sign the contract valid until June 2027, documents approved.
Huge appointment for Napoli. pic.twitter.com/1wr16gBTd4
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