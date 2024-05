Контракт согласован. Конте возглавит итальянский топ-клуб

Антонио Конте станет новым главным тренером «Наполи». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, все детали сделки уже согласованы, включая зарплату Конте и его ассистентов и все возможные бонусы. Соглашение будет рассчитано на три года – до лета 2027 года.

На посту главного тренера «Наполи» Конте заменит Франческо Кальцону, под руководством команда доигрывала нынешний сезон. Также в сезоне 2023/2024 с «Наполи» работали Руди Гарсия и Вальтер Маццарри. Команда финишировала лишь десятой в Серии А после чемпионства в предыдущем сезоне.

Предыдущим местом работы Конте был «Тоттенхэм», откуда его уволили в марте 2023 года.

