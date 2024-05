Байер приблизился к покупке звезды Жироны. Известна сумма трансфера

26-летний полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия может летом сменить клубную прописку.



По информации авторитетного немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Гарсия достиг устной договоренности с леверкузенским «Байером». «Фармацевты» также ведут продвинутые переговоры с «Жироной». Отмечается, что трансферная стоимость игрока составит 15-20 миллионов евро.

Алеш Гарсия провел в этом сезоне за »Жирону» 40 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб «Атлетико» сделал трансфер Довбика целью номер один на летнее трансферное окно.

