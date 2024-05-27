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  4. Байер приблизился к покупке звезды Жироны. Известна сумма трансфера
Испания
27 мая 2024, 15:42 |
2480
0

Байер приблизился к покупке звезды Жироны. Известна сумма трансфера

Алеш Гарсия может летом сменить клуб

27 мая 2024, 15:42 |
2480
0
Байер приблизился к покупке звезды Жироны. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алеш Гарсия

26-летний полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия может летом сменить клубную прописку.

По информации авторитетного немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Гарсия достиг устной договоренности с леверкузенским «Байером». «Фармацевты» также ведут продвинутые переговоры с «Жироной». Отмечается, что трансферная стоимость игрока составит 15-20 миллионов евро.

Алеш Гарсия провел в этом сезоне за »Жирону» 40 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб «Атлетико» сделал трансфер Довбика целью номер один на летнее трансферное окно.

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Алеш Гарсия трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Жирона Байер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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