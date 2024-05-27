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  4. Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Испания
27 мая 2024, 14:21 | Обновлено 27 мая 2024, 15:15
5153
4

Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика

«Атлетико» сделал трансфер Артема приоритетным на лето

27 мая 2024, 14:21 | Обновлено 27 мая 2024, 15:15
5153
4
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации испанского портала El Gol Digital, мадридский клуб «Атлетико» сделал трансфер Довбика целью номер один на летнее трансферное окно. Сообщается, что «матрасники» готовы предложить «Жироне» 40 миллионов евро, а Артему – большую зарплату, чем он сейчас получает в каталонском клубе.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

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трансферы Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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Ostap Sweet Cherry
Потом Жироне штук 6 положит.)
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BekXan
Схоже Жирону розберутьна кусочки
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0
antt
От тепер розумію чому вони так старалися проти Гранади. Ще й ціну підвищити за кращого скорера Іспанії. Перед тим Реал, разом з Луніним, постарався щоб нагорода дісталася Сорлоту, але все-таки Жирона попрацювала щоб Довбик своє одержав. І клуб також - в переговорах на трансферному ринку.
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0
Milan1990
Барселона или Реал
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0
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