Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
«Атлетико» сделал трансфер Артема приоритетным на лето
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
По информации испанского портала El Gol Digital, мадридский клуб «Атлетико» сделал трансфер Довбика целью номер один на летнее трансферное окно. Сообщается, что «матрасники» готовы предложить «Жироне» 40 миллионов евро, а Артему – большую зарплату, чем он сейчас получает в каталонском клубе.
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.
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