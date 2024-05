Известны стартовые составы на финал Кубка Англии Ман Сити – Ман Юнайтед

25 мая состоится финальный матч Кубка Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на финал Кубка Англии

Тренеры объявили стартовые составы на игру.

Манчестер Сити: Ортега, Уокер, Стоунз, Аке, Гвардиол, Ковачич, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд.



Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Диогу Далот, Амрабат, Майну, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Гарначо, Рэшфорд.

In the blue corner! 🩵 XI | Ortega Moreno, Walker (C), Stones, Ake, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, De Bruyne, Bernardo, Foden, Haaland SUBS | Carson, Dias, Grealish, Doku, Alvarez, Akanji, Nunes, Bobb, Lewis #ManCity | @etihad pic.twitter.com/SsmPxmFeCx

Say hello to your #FACupFinal Reds 👋



COME ON UNITED!!! 🔴⚪️⚫️#MUFC