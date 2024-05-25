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  4. Рух Львов – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 15:45 |
871
0

Рух Львов – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24

25 мая 2024, 15:45 |
871
0
Рух Львов – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

25 мая проходит матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Арена Львов». Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

УПЛ 2023/24. 30-й тур. 25 мая

Рух Львов – Динамо Киев – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляеься)

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Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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