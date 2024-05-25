Украина. Премьер лига25 мая 2024, 15:45 |
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Рух Львов – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24
25 мая 2024, 15:45 |
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25 мая проходит матч последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Рух» Львов и «Динамо» Киев.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Арена Львов». Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
УПЛ 2023/24. 30-й тур. 25 мая
Рух Львов – Динамо Киев – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляеься)
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