Стало известно, почему возник конфликт между Салахом и Клоппом в матче АПЛ

27 апреля состоялся матч 35-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Вест Хэм» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:2.

Лидер «мерсисайдцев» Мохамед Салах, выходя на замену на 79-й минуте, устроил выяснение отношений с наставником Юргеном Клоппом.

Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал о причинах словесной перепалки Салаха с Клоппом:

«В принципе, это не секретная информация, мне никто ничего не говорил, но я слышал, что обсуждали мои одноклубники во время тренировки.

Когда игроки [«Ливерпуля»] выходят на поле по ходу игры, Клопп всегда крепко обнимает их и желает удачи, но когда появился Салах, египтянин пошёл в другом направлении разминаться. Клопп протянул ему руку и остался в таком положении, а когда Салах закончил разминку, то он просто хлопнул Клоппа по руке, давая пять.

Очевидно, Клоппу это не понравилось, и он спросил: «Ты хочешь вернуться на скамейку?» И никто не сказал мне, что ответил Салах», – сказал Антонио.

🚨🚨🎙️| Michail Antonio explained what was said between Mo Salah and Jurgen Klopp during their infamous touchline confrontation:



“As the (Liverpool) players come on, Klopp always gives them a big hug and says 'good luck', but when Mo came on he walked in a different direction… pic.twitter.com/KsyJgpCk67