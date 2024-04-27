Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САЛАХ – о конфликте с Клоппом: «Если я заговорю, то будет огонь»
Англия
27 апреля 2024, 20:08 | Обновлено 27 апреля 2024, 20:11
2995
0

САЛАХ – о конфликте с Клоппом: «Если я заговорю, то будет огонь»

Подробности игрок решил не сообщать

27 апреля 2024, 20:08 | Обновлено 27 апреля 2024, 20:11
2995
0
САЛАХ – о конфликте с Клоппом: «Если я заговорю, то будет огонь»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах при выходе на замену в матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:2) устроил перепалку с наставником Юргеном Клоппом.

Вингер не захотел уточнять, в чем была проблема.

«Если я заговорю по поводу этого момента, то будет огонь», – сказал Салах. Журналист потом переспросил: «Огонь?». Салах ответил: «Именно так».

Тренер после матча сказал, что считает конфликт завершенным и не собирается сообщать СМИ подробности инцидента.

«Ливерпуль» в последних пяти матчах АПЛ дважды проиграл, дважды сыграл вничью и один раз победил, поставив под вопрос свои шансы на чемпионство.

По теме:
Сыграет ли Мудрик? Стали известны составы на матч АПЛ Астон Вилла – Челси
Стал известен первый клуб, вылетевший из АПЛ
МЮ не смог победить аутсайдера АПЛ. Ньюкасл поиздевался над Шеффилдом
Мохамед Салах Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль
Иван Зинченко Источник: BBC
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Футбол | 26 апреля 2024, 21:16 27
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку

26 апреля Металлист обыграл Кремень 2:1 в 6-м туре Первой лиги в Группе вылета

Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Футбол | 27 апреля 2024, 01:00 2
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ 2024/25

«Лестер» вернется в элитный дивизион Англии, «лисы» гарантировали как минимум 2-е место

ШОВКОВСКИЙ – о матче с Днепром-1: «Надо уметь терпеть до конца и верить»
Футбол | 27.04.2024, 20:01
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Днепром-1: «Надо уметь терпеть до конца и верить»
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Днепром-1: «Надо уметь терпеть до конца и верить»
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Футбол | 27.04.2024, 17:25
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Футбол | 27.04.2024, 00:05
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
27.04.2024, 08:01 2
Футбол
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
26.04.2024, 17:21 47
Футбол
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 9
Футбол
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
27.04.2024, 07:55
Футбол
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 7
Футбол
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 1
Футбол
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
Впервые в карьере. Ястремская вырвала победу в матче после 0:6 в 1-м сете
25.04.2024, 16:22 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем