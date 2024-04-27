САЛАХ – о конфликте с Клоппом: «Если я заговорю, то будет огонь»

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах при выходе на замену в матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:2) устроил перепалку с наставником Юргеном Клоппом.

Вингер не захотел уточнять, в чем была проблема.

«Если я заговорю по поводу этого момента, то будет огонь», – сказал Салах. Журналист потом переспросил: «Огонь?». Салах ответил: «Именно так».

Тренер после матча сказал, что считает конфликт завершенным и не собирается сообщать СМИ подробности инцидента.

«Ливерпуль» в последних пяти матчах АПЛ дважды проиграл, дважды сыграл вничью и один раз победил, поставив под вопрос свои шансы на чемпионство.