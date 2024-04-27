САЛАХ – о конфликте с Клоппом: «Если я заговорю, то будет огонь»
Подробности игрок решил не сообщать
Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах при выходе на замену в матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:2) устроил перепалку с наставником Юргеном Клоппом.
Вингер не захотел уточнять, в чем была проблема.
«Если я заговорю по поводу этого момента, то будет огонь», – сказал Салах. Журналист потом переспросил: «Огонь?». Салах ответил: «Именно так».
Тренер после матча сказал, что считает конфликт завершенным и не собирается сообщать СМИ подробности инцидента.
«Ливерпуль» в последних пяти матчах АПЛ дважды проиграл, дважды сыграл вничью и один раз победил, поставив под вопрос свои шансы на чемпионство.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26 апреля Металлист обыграл Кремень 2:1 в 6-м туре Первой лиги в Группе вылета
«Лестер» вернется в элитный дивизион Англии, «лисы» гарантировали как минимум 2-е место