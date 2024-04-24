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  4. Сыграет ли Миколенко? Составы на мерсисайдское дерби: Эвертон – Ливерпуль
Англия
24 апреля 2024, 21:09 |
602
0

Сыграет ли Миколенко? Составы на мерсисайдское дерби: Эвертон – Ливерпуль

Поединок состоится 24 апреля в 22:00 по Киеву на стадионе «Гудисон Парк»

24 апреля 2024, 21:09 |
602
0
Сыграет ли Миколенко? Составы на мерсисайдское дерби: Эвертон – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

24 апреля состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ливерпуль».

Мерсисайдское дерби состоится на стадионе «Гудисон Парк». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав.

Сейчас «Ливерпуль» располагается на 2-й позиции в таблице чемпионата Англии с 74 очками. «Эвертон» идет на 16-м месте с 30 пунктами.

Стартовые составы на матч Эвертон – Ливерпуль:

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Виталий Миколенко Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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