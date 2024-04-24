Сыграет ли Миколенко? Составы на мерсисайдское дерби: Эвертон – Ливерпуль
Поединок состоится 24 апреля в 22:00 по Киеву на стадионе «Гудисон Парк»
24 апреля состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ливерпуль».
Мерсисайдское дерби состоится на стадионе «Гудисон Парк». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав.
Сейчас «Ливерпуль» располагается на 2-й позиции в таблице чемпионата Англии с 74 очками. «Эвертон» идет на 16-м месте с 30 пунктами.
Стартовые составы на матч Эвертон – Ливерпуль:
Tonight's Toffees! 🔵 #EVELIV pic.twitter.com/X8p635nwP8— Everton (@Everton) April 24, 2024
The Reds to take on Everton tonight 📋🔴#EVELIV— Liverpool FC (@LFC) April 24, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Закарпатский клуб провел внутреннее расследование и сотрудничает с УАФ
Команда Артеты праздновала самую крупную победу в истории отношений между этими коллективами