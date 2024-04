Сыграет ли Миколенко? Составы на мерсисайдское дерби: Эвертон – Ливерпуль

24 апреля состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ливерпуль».

Мерсисайдское дерби состоится на стадионе «Гудисон Парк». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав.

Сейчас «Ливерпуль» располагается на 2-й позиции в таблице чемпионата Англии с 74 очками. «Эвертон» идет на 16-м месте с 30 пунктами.

Стартовые составы на матч Эвертон – Ливерпуль:

The Reds to take on Everton tonight 📋🔴#EVELIV