На следующий день после двух контрольных матчей, которые «Динамо» провело в один день тренировочного сбора в Турции, бело-синие провели 17 января одну тренировку на футбольном поле.

Оно было непродолжительным и носило восстановительный характер. Началось с пробежки в легком темпе, после чего полевые игроки сразились в одном из своих любимых игровых упражнений на этом сборе. Разделенные на четыре команды, каждая из них должна через пас на третьего провести мяч через каждого участника команды по кругу и первой поразить маленькие ворота, установленные внутри поля.

В настоящее время голкиперы занимались по своей программе, отрабатывая специальные упражнения. Завершилось занятие еще одной пробежкой для полевых игроков. А после занятия в программе команды были обязательные восстановительные процедуры.

В субботу, 18 января утром команду будет ждать теоретическое занятие, а вечером – тренировка на поле. В понедельник, 20 января, утром команда отправится в Стамбул, где во вторник, 21 января, сыграет первый официальный матч в этом году против турецкого «Галатасарая».

ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Восстановление после двух спаррингов