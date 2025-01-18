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Украина. Премьер лига
18 января 2025, 06:05 | Обновлено 18 января 2025, 06:24
53
0

ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Восстановление после двух спаррингов

Киевская команда начала подготовку к матчу Лиги Европы

18 января 2025, 06:05 | Обновлено 18 января 2025, 06:24
53
0
ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Восстановление после двух спаррингов
ФК Динамо Киев

На следующий день после двух контрольных матчей, которые «Динамо» провело в один день тренировочного сбора в Турции, бело-синие провели 17 января одну тренировку на футбольном поле.

Оно было непродолжительным и носило восстановительный характер. Началось с пробежки в легком темпе, после чего полевые игроки сразились в одном из своих любимых игровых упражнений на этом сборе. Разделенные на четыре команды, каждая из них должна через пас на третьего провести мяч через каждого участника команды по кругу и первой поразить маленькие ворота, установленные внутри поля.

В настоящее время голкиперы занимались по своей программе, отрабатывая специальные упражнения. Завершилось занятие еще одной пробежкой для полевых игроков. А после занятия в программе команды были обязательные восстановительные процедуры.

В субботу, 18 января утром команду будет ждать теоретическое занятие, а вечером – тренировка на поле. В понедельник, 20 января, утром команда отправится в Стамбул, где во вторник, 21 января, сыграет первый официальный матч в этом году против турецкого «Галатасарая».

ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Восстановление после двух спаррингов

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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